Mundial de Qatar 2022: Luis Fernando Suárez, autocrítico, tras la derrota de Costa Rica con España

Luis Fernando Suárez , seleccionador de Costa Rica , admitió este miércoles, tras la derrota por 7-0 contra España en el Mundial 2022, que le preocupa "más lo anímico" que lo futbolístico y admitió la superioridad de su rival, que fue "muchísimo más" que su equipo con una producción "superlativa".

"Me preocupa que el grupo no salga de este bache, de este resultado. Tenemos que buscar solucionarlo y espero que busquemos alguna manera de saldar la cuenta y empezar ya a trabajar para el partido con Japón", dijo en rueda de prensa en el estadio Al Thumama tras el partido.

"España fue muchísimo más que nosotros. Tuvo una muy buena tenencia de la pelota. Fueron muchísimos más ofensivos, más claro con el balón en el último cuarto de cancha. Nosotros hicimos todo lo contrario. No tuvimos la pelota, no había una propuesta ofensiva, buscábamos recuperar la pelota y la perdíamos rápidamente. No fuimos nada productivos. España lo fue de una manera superlativa y nosotros no lo fuimos, así se pierde de la manera que se perdió", valoró.

"Tengo que decirles a mis jugadores esto hicimos mal, esto de forma regular y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad, empezando por la mía, por mis culpas. Después de eso, cuando hablemos, olvidarlo todo. Sé que es complicado, pero es el primer paso. En los próximos partidos tenemos que hacer cosas totalmente diferentes. Hay jugadores para hacer cosas diferentes", asumió el técnico, que consideró que "ellos son superiores, pero no por siete goles, la diferencia no son siete goles".

"Hay un sentimiento de tristeza. Yo tenía expectativas diferentes, sensaciones diferentes", continuó el técnico, que remarcó que España "es favorita" a ganar el Mundial "desde hace mucho tiempo", aunque apuntó que este tipo de resultados "muy grandes también pueden desviar la situación".

¿Cuándo son los próximos partidos de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022?

El seleccionado 'tico' continuará su participación el Mundial de Qatar 2022 el próximo domingo 27 de noviembre cuando se enfrente a Japón desde las 5:00 AM (hora Colombia) y finalizará su participación en la fase de grupos el jueves 1 de diciembre, desde las 2:00 PM (hora Colombia) cuando se mida con Alemania. En caso de que los centroamericanos caigan frente a los japonenes en el duelo por la segunda fecha del grupo B serán eliminados del certamen a falta de una fecha para la finalización del mismo; de ser así, los dirigidos por el técnico colombiano caerían en la primera ronda de un mundial por segunda vez consecutiva.