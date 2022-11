No, gracias.

Mundial de Qatar: Irán no entonó el himno de su país, en rechazo al abuso femenino de su gobierno Luego del asesinato de Amini, una joven de 22 años violentada por las autoridades iranís al no llevar bien puesto el velo, la selección decidió no cantar el himno de Irán, en el Mundial de Qatar 2022.