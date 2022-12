Mundial Qatar 2022: así fueron calificados los futbolistas de Francia, tras la final

La Selección de Francia, comandada por Kylian Mbappé, no pudo cumplir el objetivo del bicampeonato este domingo en el Estadio Lusail. Los dirigidos por Didier Deschamps dieron la pelea, pero no fueron superados por Argentina en la tanda de penaltis.

Mbappé fue el punto alto de 'Les Bleus', pues convirtió un triplete que le dio vida al combinado 'galo'. Acá le mostramos las calificaciones completas:

Lloris (6): En su partido número 20 en un Mundial, lo que le convertía en el portero con más duelos de la historia, estuvo sólido en todas las intervenciones que tuvo durante el partido, la mayor parte de ellas disparos lejanos, y providencial en el descuento a un disparo de Messi que iba dirigido a evitar la prórroga, en la que salvó otro del de Rosario. No pudo hacer nada en el penalti ni en el segundo gol de Di María ni en el definitivo de Messi. No paró ningún penalti en la tanda definitiva.

Koundé (4): Superado por Di María durante más de una hora, poco ayudado por Dembelé en el primer tiempo, lento en la jugada del gol de Di María, mejoró en el segundo acto mejor asistido por Kolo Muani, lo que dio solidez a su banda y le permitió alguna inclusión en el ataque.

Varane (4): Recién recuperado de un virus que perturbó su preparación en los últimos días, como el resto del equipo tardó en entrar en el duelo y durante la primera hora estuvo lento en las ayudas al agujero que Francia tenía en la defensa por la derecha. Mejoró con los minutos, a medida que dieron fruto los ajustes introducidos por Deschamps. Dejó el campo lesionado en el 113 por Konaté.

Upamecano (7): El más sólido de la defensa francesa cuando el equipo hacía aguas, evitó que el naufragio fuera mayor. También venía de una preparación perturbada por el virus, pero no pareció afectado. Estuvo muy pendiente todo el partido de Leo Messi. En el tramo final de la primera parte de la prórroga evitó un gol de Lautaro Martínez con una rápida intervención.

Theo Hernandez (5): Muy exigido por el ataque argentino, se mostró inseguro y perdió balones importantes que dieron alas a rival. Trató de equilibrar con subidas por la banda, pero se vio obligado a ejercer la parte del fútbol que menos le gusta, defender, en muchas ocasiones a Messi. En el 71 dejó su puesto a Camavinga

Tchouaméni (5): Mucho trabajo en el centro del campo, gris, desdibujado en buena parte del partido, fue enderezando el rumbo hasta que sostuvo el juego de Francia. Algo aislado en la labor, aportó menos al ataque que en otros partidos. Falló el penalti en la tanda definitiva.

Rabiot (4): Trató de llevar el juego al ataque, pero quedó muy desdibujado, firmando su peor partido en lo que va de Mundial. No aportó la solidez de otros partidos. Dejó su puesto en el campo a Fofana en la prórroga.

Griezmann (4): También firmó su peor partido del Mundial, muy perdido entre la maraña de argentinos, menos eficaz en la presión y la recuperación del balón, fue el símbolo de los peores minutos de Francia y su salida del campo en el 71 por Coman marcó un punto de inflexión.

Dembélé (2): En el que iba a ser su Mundial, firmó una actuación desastrosa, nervioso, inseguro, muy débil en la presión, un naufragio que tuvo su apoteosis cuando zancadilleó a Di María en el área y permitió adelantarse a Francia. Tal era el desastre que en el 41 Deschamps le cambió por Kolo Muani.

Giroud (3): Perdido en la presión, lento en dificultar la creación del juego, imperceptible, fue el otro damnificado del mal inicio francés y también dejó su puesto en el 41 a Marcus Thuram, una decisión que no aceptó de buen grado.

Mbappé (7): Casi desaparecido durante 80 minutos, solo necesitó 1 para meter a Francia en el partido. Autor del único triplete de un jugador en una final desde 1966 (Geoff Hust). Dos penaltis y una gran volea en su enésimo golpe de genio llevaron a Francia a los penaltis. Su genio no fue suficiente para que Francia renovara el título. Logró su penalti en la tanda definitiva, pero tampoco sirvió.

-------

Thuram (5): Entró en el 41 por Giroud y solidificó el sector izquierdo del juego, con aportaciones ofensivas. Su trabajo liberó a Mbappé, que situado como delantero centro gozó de más espacios para expresar su talento.

Kolo Muani (6): Su entrada en el minuto 41 por Dembélé contribuyó a cambiar el rostro de Francia. No solo porque contribuyó a colmar la grieta en la banda derecha, si no porque se lanzó al ataque y fue víctima del penalti de Nicolás Otamendi que forzó la prórroga. En el último suspiro de la misma tuvo un mano a mano con el portero argentino que no aprovechó. Marcó el penalti de la tanda.

Coman (5): Entró en el terreno de juego en el 71 por Griezmann y dio más profundidad al juego francés, lo que contribuyó a cambiar el aspecto del partido. Su actuación quedó ensombrecida porque falló su penalti en la tanda definitiva, parado por "Dibu".

Camavinga (6): Entró en el 71 por Theo Hernandez y fue más sólido en el aspecto defensivo, multiplicando los duelos con Messi y contribuyendo a mejorar la zaga gala.

Fofana (s.c.): Ingresó en el 96 por Rabiot y apenas tuvo tiempo de aportar nada al partido.

Konaté (s.c.): Entró por el lesionado Varane en el 113 sin dejar mucho rastro en el partido.

Disasi (s.c.): Sustituyó en el 121 a Konaté para ganar tiempo.