Mundial Qatar 2022: Bukayo Saka 'frenó en seco' a quienes se atreven a compararlo con Kylian Mbappé

Bukayo Saka, jugador de la Selección de Inglaterra , afirmó que estaría "encantado" de tener la oportunidad de tirar un penalti, después de que un fallo suyo condenara a Inglaterra a perder la final de la pasada Eurocopa contra Italia.

A Saka le llovieron insultos racistas después de ese partido, por el fallo en la tanda de penaltis que finiquitó la derrota inglesa en Wembley, pero el jugador del Arsenal se ve preparado para intentarlo de nuevo.

"He madurado y progresado mucho, como persona y como jugador desde aquello. No hubiera decidido tirar penaltis en el Arsenal las veces que lo hecho si no tuviera confianza. Si llega el momento y me piden que tire uno, estaré más que encantado", dijo en rueda de prensa Saka, que marcó este domingo en la victoria por 3-0 ante Senegal para clasificar a Inglaterra a cuartos de final.

"Ahora hay mucha experiencia en grandes torneos en la plantilla. Si miras los resultados de los últimos torneos en los que hemos estado, hemos llegado a semifinales, a una final, ahora cuartos... Cuando llegan los grandes partidos, tenemos muchos jugadores que saben lo que hacer".

Saka fue preguntado sobre si este torneo puede servirle de catapulta, como a Kylian Mbappé en 2018.

"Gracias por el cumplido, pero no", dijo con alguna que otra sonrisa el inglés. "Solo hay un Kylian Mbappé, pero al mismo tiempo solo a un yo. Yo quiero ser yo mismo y ayudar a mi equipo todo lo que pueda", apuntó Saka.

"Hay muchos grandes jóvenes en este torneo y te puedo nombrar a varios, incluso en mi equipo, donde está Jude Bellingham haciéndolo increíblemente bien. Estoy feliz de que estemos aquí y los estemos haciendo bien, nuestra prioridad es ganar el torneo, no ganar el premio del mejor joven o del mejor jugador".

Bukayo Saka acumula 209 minutos jugados en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de Inglaterra. Ha marcado 3 goles en lo que va de esta cita orbital, los dos primeros los anotó en el debut frente a Irán y el tanto restante se lo marcó a Senegal en octavos de final.

¿Cuándo jugará Inglaterra contra Francia en el Mundial Qatar 2022?

Inglaterra se enfrentará el próximo 10 de diciembre a la Selección de Francia en el Estadio Al Bayt a las 2:00 p.m., hora de Colombia. Este será un partido válido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, sin duda será un partido muy llamativo, ya que son dos equipos grandes de Europa y el mundo.