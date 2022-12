Mundial Qatar 2022: Carlos 'Pibe' Valderrama eligió a su favorito, habló de Uruguay, Ecuador y más

Los aficionados del fútbol están paralizados por el Mundial Qatar 2022, el cual, poco a poco, ha dado sorpresivos resultados. A esta altura, ya se avecinan los cuartos de final y Carlos 'Pibe' Valderrama dio su diagnóstico sobre el rendimiento de algunos combinados en la cita orbital.

A continuación, las declaraciones de Carlos 'El Pibe Valderrama, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este miércoles 7 de diciembre:

¿Cuál eliminación lo sorprendió?

"La de España, pensé que pasaba. Sobre todo porque tiene jugadores muy buenos, pero no le alcanzó, le faltó un poco más para hacer la diferencia".

*Sobre los candidatos al título

"Futbolísticamente, Brasil está en un nivel bravo, Francia y la misma Argentina. Lionel Messi todavía hace la diferencia".

¿Cuál es su selección favorita para ganar el Mundial?

"Argentina es el candidato mío desde que vine desde Colombia, y todavía está dentro. Está jugando bien, esperemos que les alcance para ganar".

¿Cuál fue la sorpresa?

"Sorprendió más España y Bélgica, porque Alemania esta en formación, pero a Bélgica yo lo veía bien porque era casi la misma selección anterior y España había jugado bien el primer partido, pero no lo volví a hacer".

*Sobre Países Bajos vs Argentina

"Ese partido no es fácil, aquí no hay nada fácil, hay que seguir con mucho cuidado para avanzar a la siguiente ronda".

¿Cómo vio a Ecuador?

"Ecuador jugó muy bien el día de Países Bajos, tuvo que haber ganado, pero son cosas que pasan en el fútbol".

*Sobre la Selección de Uruguay

"Uruguay tenía un equipo bueno, lastimosamente no jugaron a lo que tenían que jugar, porque recuerdo que en la eliminatoria los últimos cinco juegos los disputaron muy bien".