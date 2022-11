Mundial Qatar 2022: Carlos Soler y la promesa que cumplió, tras su gol en España vs. Costa Rica

El estreno con gol de Carlos Soler en un Mundial, al marcar el sexto de la histórica goleada de la selección española por 7-0 a Costa Rica el miércoles en Qatar 2022, tuvo la celebración especial en un gesto con el que cumplía una promesa especial. "Le prometí un gol" a José Luis Gayá, la gran ausencia de 'la Roja' por una inoportuna lesión a pocos días de la gran cita.

"El día de la despedida le prometí dedicarle un gol y me escribió un mensaje agradecido por acordarme. Es un amigo que me ha regalado el fútbol", confesó Soler en una entrevista con EFE en la Universidad de Qatar.

La polémica surgida por la gravedad del esguince y la decisión final del seleccionador Luis Enrique Martínez, no ha calado en la concentración de España en el Mundial, según aseguró Carlos Soler.

"Es una cosa que no se puede controlar; es un esguince. Lo vivimos en el campo y fue una acción fea; él solo. Las decisiones las toma el entrenador con los servicios médicos. Me sabe mal por él porque tenía mucha ilusión", reconoció.

"Lo pasó mal con la sanción que le pusieron porque pensó que se le podía pasar el tren de la selección y luego hizo méritos para estar por todo lo que hizo con el Valencia y con España. Me duele por él pero son cosas que pasan. El destino está escrito", añadió.

En clave valencianista, Carlos Soler repasó lo ocurrido a finales de verano cuando en el último momento acabó marchándose del club de su vida para recalar en el París Saint-Germain.

"No sé si el valencianismo entendió mi marcha o no. Salir el último día pudo perjudicar a mi imagen, pero la posibilidad de salir el verano estaba ahí. La gente sabía que el presidente se fue a Barcelona y nos ofreció a algunos jugadores. Nunca me han llegado a decir que era verdad pero tampoco que no", apuntó.

"La gente sabía que era una cosa que podía ocurrir y entiendo que al ser el último día puedan pensar ciertas cosas, pero le tengo mucho cariño y respeto a la afición y al club. He intentado siempre hacerlo lo mejor posible y ahora que me he marchado dejar la máxima cantidad de dinero posible. Respeto que no lo entiendan que algunos me tengan manía pero, en general, he recibido muchas muestras de cariño también y cada vez que vuelvo a Valencia la gente por la calle me da amabilidad. Todo lo que recibo por la calle es cariño, por las redes no pero por la calle que es la vida real todo ha sido cariño y estoy muy agradecido", dijo a EFE.

De hecho, aunque no mira más allá de su presente en el PSG, a Soler no le importaría un futuro regreso al Valencia. "Ahora estoy en otra etapa, disfrutando de otras cosas en el París Saint-Germain, siendo muy feliz con el cambio, pero volver al Valencia sería algo bonito para cerrar la etapa allí, aunque en el fútbol nunca se sabe".