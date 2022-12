El hasta ahora capitán de Bélgica , Eden Hazard , delantero del Real Madrid de 31 años, ha decidido retirarse del combinado nacional tras la eliminación en el Mundial de Catar, donde los Diablos Rojos no superaron la fase de grupos.

"Una página se pasa hoy. Gracias por vuestro amor. Gracias por vuestro apoyo sin igual. Gracias por toda esta felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional", publicó este miércoles el futbolista en su cuenta de Instagram.

Publicidad

El jugador, que en enero cumplirá 32 años y cuyo rendimiento con la selección había generado críticas en los últimos tiempos, manteniéndose como titular mientras que apenas tenía minutos en el Real Madrid, aseguró en ese mismo mensaje que "la sucesión está lista" y que echará de menos a la selección.

El capitán de Bélgica en Catar disputó 126 partidos con la selección, marcando 33 goles.

Su debut internacional fue en noviembre de 2008 contra Luxemburgo, cuando tenía 17 años y 316 días.

Su último partido, por tanto, será el del 1 de diciembre contra Croacia (0-0), cuando entró en los minutos finales para intentar evitar la eliminación. El empate sin goles impidió que Bélgica se clasificara a los octavos.

Publicidad

Al término del partido, Hazard expresó dudas sobre el futuro de su carrera internacional, diciendo que se iba de vacaciones y que lo iba a reflexionar.

El extremo ha jugado muy poco en el Real Madrid durante estas tres últimas temporadas, pero contaba con la cita catarí para demostrar que "no estaba acabado".

Publicidad

"Con el ritmo de los partidos recuperaré mi nivel. No me he vuelto malo en unos meses", aseguró.

Su anuncio puede ser imitado por otros jugadores de la selección. Aunque el arquero Thibaut Courtois (30 años) aseguró que seguiría, otros pesos pesados como Kevin De Bruyne (31) o Romelu Lukaku (29) no se han expresado por el momento.

Luego de lo expresado por el jugador, la selección de Bélgica publicó en la red Social Twitter, una imagen de Hazard en señal de agradecimiento, acompañado de la siguiente frase: "Todo lo mejor capitán".

¿Cómo le fue a Eden Hazard en el Mundial Qatar 2022?

El mediocampista 'merengue' acumuló 125 minutos de juego en la cita orbital, siendo titular contra Canadá y Marruecos. Para el último juego contra Croacia apenas ingresó hasta el minuto 87. Hazard dio un total de 57 pases, teniendo una precisión del 81%, esa fue sus¿ estadística más relevante, ya que se despidió de su selección sin goles y sin asistencias en el campeonato más importante de este deporte.