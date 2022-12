Mundial Qatar 2022: el fisioterapeuta colombiano del León, entre su capacitación y mucho fútbol

Aunque siempre los jugadores y los técnicos se llevan todos los focos, en cada equipo hay un grupo de profesionales que se encarga por velar para que todo marche por el camino correcto desde la parte física, médica, de utilería y demás. En esa labor silenciosa, pero efectiva, en el caso del León, de la Liga de México, se encuentra el fisioterapeuta colombiano David Del Castillo, quien recientemente estuvo en la ciudad de Doha para seguir en vivo algunos partidos del Mundial Qatar 2022.

Pero además de llegar hasta las tribunas de los imponentes estadios en los que se viene jugando la Copa del Mundo, Del Castillo también aprovechó el tiempo para asistir a observar un par de centros especializados en la materia de la recuperación de lesiones y con tecnología de punta.

"Pues por supuesto que a uno le gusta estar en los partidos mundialistas, pero en mi caso también fui a hacer visitas a Aspire y Aspetar, que son los mejores centros de medicina del deporte y formación deportiva del mundo. Eso fue bastante bueno y enriquecedor en lo personal", contó el profesional de 38 años y que en su juventud jugó en la Escuela Alexis García.

Estando en medio de la Copa del Mundo, el colombiano también siguió a algunos jugadores y cuerpos técnicos participantes, con los que tiene una relación profesional y de amistad gracias a su labor.

"En el Mundial estaban Rodolfo Cota, el arquero del seleccionado mexicano; Ángel Mena, de Ecuador, y mi amigo Joel Campbell, de Costa Rica. Además del profesor Luis Fernando Suárez, con quien trabajé en La Equidad, y Felipe Camacho, el psicólogo de los costarricenses, es otro gran amigo. A ellos les mandé saludos tras los partidos, no quise ir a molestar por la presión y sus compromisos", agregó Del Castillo.

Por estar ligado desde los 10 años al balón y a lo que sucede dentro y fuera de las canchas, desde hace un buen tiempo quería estar en calidad de hincha en el máximo evento. Así, el nacido en Medellín comentó que "para toda la gente de fútbol es un sueño asistir a un Mundial. Más en un país tan espectacular, así que estoy cumpliendo uno de mis sueños. Jamás me iba a imaginar ver Senegal vs. Holanda; México vs. Países Bajos; USA vs. Inglaterra; Costa Rica vs. España, Costa Rica vs. Japón y Argentina vs. México".

Pero no solamente lo futbolístico le ha dejado sensaciones positivas y emocionantes; también para Del Castillo hay otras situaciones que le han arrancado sorpresa y de paso, una que otra sonrisa. "Es curioso ver que la gente de India es hincha de todas las selecciones, un día con una camiseta y al otro, con una distinta. La pasión de la gente, los atuendos y las largas caminatas para llegar a los estadios, también me llamaron la atención", finalizó David del Castillo, quien más allá de las fronteras se desarrolla profesionalmente dejando bien parado en nombre de nuestro país.

¿Cómo llegó a trabajar al León de México?

En la charla con Gol Caracol, David del Castillo recordó que trabajó durante 13 años en La Equidad y desde hace tres se marchó al León mexicano, un gran salto en su carrera.

"A León llegué a través de un amigo personal que tiene relación con las directivas, que tiene jugadores ahí y me habló de una posibilidad de alguien que tuviera conocimiento y capacidad para recuperar y rehabilitar jugadores a ese nivel, acepté y ya tengo un 'tiempito' en el club", relató el antioqueño.