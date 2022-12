Mundial Qatar 2022: el tierno mensaje de Thiago que fue directo al corazón de su padre, Lionel Messi

La 'fiebre' que se vive en Argentina en medio de la previa del duelo frente a Francia por la final del Mundial de Qatar 2022 es cada vez más fuerte. A pocas horas de que los dirigidos por Lionel Scaloni afronten el decisivo duelo frente a los europeos, Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi , capitán de los 'albicelestes', mostró un tierno mensaje que dejó Thiago, uno de los hijos del jugador del Paris Saint Germain, a su padre.

La esposa del ídolo argentino publicó una historia a través de su cuenta de Instagram en la que se ve lo que sería una hoja de papel, con una larga nota que tiene una bandera de Argentina plasmada en la mitad de ella acompañada del mensaje "Thiago", junto con un corazón.

Atención a la imagen que comparte Anto en Instagram: ¡Thiago Messi quiere que llegue YA el domingo! pic.twitter.com/ZjxMQF5gvu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2022

Lo que escribió el pequeño de 10 años es uno de los populares cánticos que han entonado los fanáticos de los bicampeones mundiales durante todo el certamen, en el cual hacen referencia a a Diego Maradona, a la final con la que derrotaron a Brasil en la Copa América del año anterior y al mismo Lionel Messi, quien podría levantar el ansiado título frente al cuadro francés, que contará con Kylian Mbappé.

"En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré", comienza la arenga que ha adquirido alta popularidad, no solo entre los hinchas argentinos sino también entre quienes apoyan a 'Leo' en el partido que se disputará en el estadio Lusail.

"Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, les volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel", finaliza la barra, la cual probablemente se esuche en medio del partido con el que culminará el Mundial de Qatar 2022.

Los Messi estarán presentes en una de las tribunas del escenario deportivo alentando a su seleccionado, el cual podría levantar su tercera Copa del Mundo después de las conseguidas en las ediciones de Argentina 1978 y México 1986, y con la que el siete veces ganador del Balón de Oro podría culminar una gran actuación en territorio qatarí.