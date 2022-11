Mundial Qatar 2022: en Ecuador 'prenden velas' por su goleador Enner Valencia

El triunfo en el partido inaugural del Mundial de Qatar dio a Ecuador serenidad, pero la Tri, que aspira a superar la fase de grupos por segunda vez en su historia, vive pendiente de la rodilla izquierda de Enner Valencia, que sufre un esguince leve que amenaza con dejarle fuera del siguiente partido.

Tanta es la expectación que se vive sobre el atacante, autor de los dos goles contra la anfitriona y de los últimos cinco que ha logrado Ecuador en un Mundial, que el médico de la selección, Camilo Chiquito, acudió ante los periodistas para explicar su estado de salud.

"Valencia sufre un esguince en la rodilla izquierda. Fue sometido a una resonancia magnética y no reveló nada de gravedad. Su disponibilidad depende de cómo evolucione en los próximos días, tanto en el gimnasio como en el campo", aseguró el doctor.

El jugador del Fenerbache demostró una vez más que es el que más gol tiene en el equipo y precisamente esa es la fase de juego que más tiene que potenciar Ecuador, tal y como reconoció el propio seleccionador, Gustavo Alfaro, al término del encuentro contra Qatar.

Aunque tanto el futbolista como el técnico aseguraron tener plena confianza en la recuperación del futbolista para el decisivo duelo contra Países Bajos del próximo viernes, su estado de salud genera preocupación.

Ecuador necesita más que nunca a un futbolista que recibió duras críticas en la fase de clasificación, en medio de una sequía goleadora, pero que está en estado de gracia cuando juega un Mundial.

El jugador estará entre algodones, bajo la atenta mirada del equipo del doctor Chiquito, para poder estar a las órdenes de Alfaro durante el encuentro contra Países Bajos.

Los "orange" ganaron también su primer partido, frente a Senegal, por lo que una victoria de la Tri ante ellos sería casi sinónimo de clasificación.

ELEVAR EL NIVEL

En la concentración de Ecuador nadie duda de que el duelo contra Países Bajos precisa de subir mucho el nivel, tal y como advirtió el "profe" nada más terminar el partido inaugural.

Los ecuatorianos ya han superado el trago del partido inaugural, con todas las dosis de emoción y responsabilidad que acarreaba, sabedores que hasta ahora ninguna anfitriona había perdido un partido de ese tipo.

Ahora, tras haber firmado algo histórico, comienza lo más duro del trabajo, derrotar a una de las grandes, un conjunto bien armado que cuenta con nombres muy importantes en grandes clubes europeos.

"La clave pasa por entender que vamos a enfrentarnos a una selección histórica en los Mundiales, con una plantilla con grandes jugadores en los mejores equipos del mundo y que ganó el primer partido", aseguró el portero de la Tri Hernán Galíndez.

El meta de origen argentino aseguró que Ecuador debe salir a enfrentarse en su terreno contra un rival conocido de siempre por querer conservar el balón y construir el juego a partir de esa premisa.

"Es nuestro juego. Sabemos también explotar el contragolpe, con centrocampistas que tienen buen pie", indicó el meta, que señaló que Ecuador "está preparada" y que afronta el duelo "con mucha tranquilidad".

La que les da tener en su casillero tres puntos y depender de ellos mismos para seguir adelante en el Mundial.

"No hacemos matemáticas. Tenemos que entrenar y jugar el viernes contra Países Bajos y buscar un resultado positivo. No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos. Pero no podemos estar especulando si nos sirve uno u otro resultado", indicó.

"Nos quitamos el peso de tener de debutar, de jugar el primer Mundial muchos de nosotros. Contra Países Bajos, no va a ser un partido en el que no hagamos algo que venimos haciendo. Una de las virtudes de este grupo es la confianza que va ganando desde hace dos años. Nos vamos a medir a rivales buenos, pero podemos hacer cosas", dijo.