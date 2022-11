Mundial Qatar 2022: en la previa del duelo contra México, leyenda de Brasil 'liquidó' a Lionel Messi

La dura derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en la primera fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022 generó fuertes críticas hacia los dirigidos por Lionel Scaloni quienes son favoritos, no solo para superar su zona sino también para quedarse con el titulo; tras el duelo que tuvo como escenario el estadio Lusail, en el cual se disputará la gran final del certamen, uno de los principales apuntados en el conjunto sudamericano fue Lionel Messi , capitán de los argentinos, quien no tuvo un gran partido frente a los saudíes acaparando una gran cantidad de comentarios negativos en su contra por parte de los aficionados y de diferentes personajes del balompié mundial.

Zico, leyenda del fútbol brasileño, fue uno de los personajes que criticó con dureza al astro del Paris Saint Germain quien levantó la Copa América el año inmediatamente anterior en el estadio Maracaná, legendario escenario del balompié mundial.

Quien fuera parte de la selección de Brasil para los mundiales de 1978, 1982 y 1986 se refirió al siete veces balón de oro, de quien cuestionó su liderazgo y capitanía en la dos veces campeona del mundo tras la sorpresiva caída contra el cuadro que, a hoy, es el líder de la zona que también comparten con los seleccionados de México y Polonia, quienes igualaron 1-1.

"Es un capitán que no habla con nadie, creo que le falta liderazgo, en ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo", dijo de entrada el exfutbolista, quien consiguió la Copa Libertadores con el Flamengo en 1981, haciendo referencia a los minutos en los que los 'gauchos' buscaron insistentemente el empate contra los árabes.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie", afirmó quien fuera el '10' de la 'canarinha' antes de lanzar una muy polémica frase que le ha generado cientos de comentarios en contra.

"Lleva la cinta de capitán sólo porque es Messi", sentenció .

Lo cierto es que a Argentina le restan dos finales en el Mundial de Qatar 2022 en las que deberá salir a buscar la clasificación a los octavos de final: la primera de ellas el próximo sábado 26 de noviembre, desde las 2:00 PM (hora Colombia), frente al conjunto de México y la última de ellas será el miércoles 30 de noviembre frente al seleccionado polaco desde las 2:00 PM (hora Colombia) en una decisiva tercera fecha.