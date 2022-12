Mundial Qatar 2022, EN VIVO: acá los partidos de los cuartos de final que se verán en Gol Caracol

Ya se jugaron los primeros 56 partidos del Mundial Qatar 2022, quedan tan solo ocho para conocer quién se coronará el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Este martes, Marruecos y Portugal consiguieron los últimos tiquetes a los cuartos de final.

Los marroquíes, dirigidos por Walid Regragui, defendieron su invicto y eliminaron a España, que tras golear a Costa Rica en su debut se habían postulado como una de las favoritas. Achraf Hakimi, nacido en Madrid y canterano del club 'merengue', ejecutó el último penalti a lo 'Panenka' para darle la histórica clasificación a su país.

Por su parte, los lusos golearon a Suiza, a pesar de la sorpresiva suplencia de Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos, sustituto de 'El Bicho' en el once inicial, se reportó con un triplete en el abultado 6-1 que consiguieron los dirigidos por Fernando Santos.

Así las cosas, estas dos selecciones se sentaron en la 'mesa de los grandes', en la cual ya se encontraban presentes Argentina, Países Bajos, Brasil, Croacia, Inglaterra y Francia.

En el primer turno de los cuartos de final, Brasil se verá las caras con Croacia. La 'canarinha', que viene de golear a Corea del Sur, tendrá un duelo complicado contra la subcampeona en Rusia 2018. Este cruce se llevará a cabo este viernes 9 de diciembre, a las 10:00 a.m. (horario de Colombia), en el Education City.

Ese mismo viernes, la 'albiceleste', liderada por Lionel Messi se enfrentará con Países Bajos, que viene de demostrar una gran mejora en su victoria contra Estados Unidos. En la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com, usted lo podrá disputar desde la 1:00 p.m., con el inicio de la previa. A las 2:00 p.m., rodará el balón en el Estadio Lusail.

El sábado 10 de diciembre, usted podrá disfrutar de los dos partidos restantes en la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com. A las 9:00 a.m., empezará la previa del atractivo Marruecos vs. Portugal. A las 10:00 a.m., arrancarán las emociones entre lusos y marroquíes en el Estadio Al Thumama.

Los 'cuartos' de Qatar 2022 finalizarán con el prometedor 'choque' entre Inglaterra y Francia. A la 1:00 p.m., empezará la previa de este duelo entre dos campeonas del mundo. Una hora más tarde, a las 2:00 p.m., empezará el encuentro en el Estadio Al Bayt.

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes abrazados, terminado el encuentro de la selección de Portugal. Foto: AFP.

Partidos de cuartos de final EN VIVO en Gol Caracol

Países Bajos vs. Argentina

Día: viernes 9 de diciembre.

Estadio: Lusail.

Hora inicio de la previa: 1:00 p.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Marruecos vs. Portugal

Día: sábado 10 de diciembre.

Estadio: Al Thumama.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Inglaterra vs. Francia

Día: sábado 10 de diciembre.

Estadio: Al Bayt.

Hora inicio de la previa: 1:00 p.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.