Mundial Qatar 2022, EN VIVO: acá los partidos de los octavos de final que se verán en Gol Caracol

Ya se jugaron los primeros 48 partidos del Mundial Qatar 2022, poniéndole fin a la fase de grupos. De las 32 selecciones que llegaron a territorio catarí, solo quedan 16 con chances de consagrarse el próximo 18 de diciembre. Asimismo, con la definición de la zona G, quedaron configurados los cruces por los octavos de final y habrá duelos atractivos, que generan una gran expectativa entre los aficionados del balompié internacional.

Este sábado 3 de diciembre se llevarán a cabo los dos primeros cruces de 'octavos'. A las 10:00 a.m., hora de Colombia, rodará el balón en el Estadio Internacional Khalifa, que albergará el duelo entre Países Bajos y Estados Unidos. En la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol, usted lo podrá disputar desde las 9:00 a.m., con el inicio de la previa. Más tarde, a las 2:00 p.m., la Argentina de Lionel Messi enfrentará a la sorpresiva Australia, en el Ahmad Bin Ali.

El domingo 4 de diciembre, la campeona defensora Francia buscará su tiquete a 'cuartos' contra la Polonia de Robert Lewandowski. Este prometedor encuentro arrancará a las 10:00 a.m., y usted lo podrá disfrutar del compromiso en la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol, desde las 9:00 a.m., cuando comience la previa desde el Al Thumama. En el segundo turno (2:00 p.m.), Inglaterra medirá fuerzas contra Senegal en el Al Bayt.

Los dos encuentros del próximo lunes 5 de diciembre, serán transmitidos en la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol. A las 10:00 a.m., la desafiante Japón espera seguir dando sorpresas cuando se enfrente contra Croacia, subcampeona en Rusia 2018. El 'plato fuerte' de la jornada arrancará a las 2:00 p.m., hora en la que rodará el balón en el Estadio 974, escenario donde la pentacampeona Brasil jugará contra Corea del Sur, que llega motivada tras su dramática clasificación a los octavos de final.

El próximo martes 6 de diciembre, culminará la fase de 'octavos'. España, que viene de ser derrotada por los surcoreanos, enfrentará a Marruecos en un duelo 'picante', que comenzará a las 10:00 a.m. El partido será transmitidos en la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol, y usted podrá disfrutar de la previa desde las 9:00 a.m. La Portugal de Cristiano Ronaldo peleará por el último tiquete a los cuartos de final con el combinado suizo, a partir de las 2:00 p.m.

Países Bajos vs. Estados Unidos

Día: sábado 3 de diciembre.

Estadio: Internacional Khalifa.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Francia vs Polonia

Día: domingo 4 de diciembre.

Estadio: Al Thumama.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Japón vs Croacia

Día: lunes 5 de diciembre.

Estadio: Al Janoub.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Brasil vs Corea del Sur

Día: lunes 5 de diciembre.

Estadio: 974.

Hora inicio de la previa: 1:00 p.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Marruecos vs España

Día: martes 6 de diciembre.

Estadio: Education City.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.