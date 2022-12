Mundial Qatar 2022: Francia tomará fuertes medidas por gol anulado a Antoine Griezmann contra Túnez

Francia presentará una reclamación ante la FIFA por la anulación del gol de Antoine Griezmann en el minuto 98 del partido contra Túnez en el Mundial de Qatar, que hubiera supuesto el empate a 1.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) está redactando la queja que será presentada a la FIFA "en las 24 horas siguientes al final del partido", indicó en un comunicado.

Publicidad

Francia considera que la anulación, dictada por el colegiado neozelandés Matthew Conger tras haber pitado el final del partido y después de consultar el VAR, fue errónea.

En la jugada, el jugador del Atlético de Madrid aparece en fuera de juego en el inicio de la acción, pero recibe el balón tras un rechace de cabeza de un defensor tunecino.

"Cuando se produce el centro estoy fuera de juego. Pero no pasa nada, dije al árbitro que no tenía intención de jugar el centro. Luego el defensa ha despejado mal y por eso retomo la jugada", explicó el futbolista.

El seleccionador, Didier Deschamps, acudió a pedir explicaciones al colegiado al término del encuentro, pero no las encontró.

Publicidad

"Espero que me respondan con el reglamento. No conozco todo el reglamento y esto no me lo han sabido explicar. El árbitro silbó el final y volvió a abrir el partido. No sé si puede hacer eso. He ido a preguntar. Si alguien tiene el teléfono de Collina,...", bromeó en referencia al colegiado italiano que dirige el cuerpo arbitral de la FIFA.

El empate hubiera evitado la primera derrota de Francia en un Mundial desde la de cuartos de final del de 2014 contra Alemania.

Publicidad

Al final, el conjunto francés cayó por la mínima diferencia contra Túnez, que, a pesar del hito histórico, no logró avanzar a los octavos de final, ya que cumplió su tarea en la última jornada, pero el resultado que necesitaba se diera, no se dio, por ende, se despide prematuramente de la competencia.

Los africanos necesitaban una igualdad entre Australia y Dinamarca, hecho que estaba sucediendo hasta el gol de Túnez, quien a través de Wahbi Khazri, se puso arriba en el marcador,

Si embargo, el australiano Mathew Allan Leckie anotó el 1-0 parcial para los australianos al minuto 60, adueñándose del segundo y último cupo del grupo D, para las finales del mundial de Qatar 2022.

Francia culminó con seis unidades, consecuencia de dos victorias y una derrota; en la segunda casilla está Australia, con los mismo puntos, pero menos diferencia de gol, seguido por Túnez con cuatro y Dinamarca con uno, sin haber podido sumar de a tres en esta competencia.