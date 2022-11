Mundial Qatar 2022: grandes estrellas y sus favoritos para alzar la Copa del Mundo en Doha

¿Quién levantará la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre en Doha? De Erling Haaland a Lionel Messi, de Robert Lewandowski a Gianluigi Buffon, varias estrellas del fútbol han dado sus pronósticos, con Brasil, Argentina y Francia como principales candidatos.

- Messi: "Brasil, Francia e Inglaterra un poquito por encima" -

"Siempre que hablamos de candidatos, hablamos de las mismas selecciones. Si tengo que poner a alguna por encima de otras creo que Brasil, Francia e Inglaterra están un poquito por encima del resto", declaró Messi en una entrevista publicada el lunes por la Confederación Sudamericana (Conmebol).

"Pero el Mundial es tan difícil y tan complicado que puede pasar de todo", matizó el capitán de la Albiceleste.

- Haaland: "Tantos buenos equipos" -

Para el goleador noruego del Manchester City Erling Haaland, que verá el Mundial por televisión al no haberse clasificado su país para la gran cita, "los favoritos deberían ser Brasil, Argentina, Francia y quizá Inglaterra". "No puedo nombrar uno solo, porque hay tantos buenos equipos...".

- Lewandowski: "La Argentina de Messi es una de las favoritas" -

"Argentina, con Messi, es una de las favoritas para ganar el Mundial", aseguró por su parte el goleador polaco del FC Barcelona en una entrevista reciente al diario español Marca. "No han perdido en 30 partidos; juegan bien y se ve que son un equipo muy bueno. Tienen un plan, que están siguiendo como grupo", se justificó.

Además de la Albiceleste, Lewandowski apuesta por Alemania y España: "Aunque tiene muchos jugadores jóvenes, siguen siendo una de las favoritas para ganar el Mundial. Podrían llegar a la semifinal o a la final. Llevan dos años jugando bien y tienen potencial", explicó al ser preguntado por la Roja.

En cuanto a la 'Mannschaft', entrenada por el que fuese su técnico en el Bayern Múnich Hansi Flick, el polaco aseguró: "Es un entrenador increíble y con él Alemania puede hacer grandes cosas en este Mundial".

- Desailly: "Francia tiene opciones de conservar la corona" -

El que fuera campeón del Mundo en 1998 con los 'Bleus' Marcel Desailly considera que Francia tiene opciones de conservar el título ganado en Rusia hace cuatro años, pero para ello tiene que "romper la espiral negativa", algo que no supo hacer su generación en 2002. "No supimos gestionar la presión con las lesiones de (Zinédine) Zidane, (Thierry) Henry et (Robert) Pirès. Cuando entras en este tipo de espiral, todo de viene abajo rápidamente".

"Brasil tiene un equipo muy fuerte, tanto individual como colectivamente. Argentina también. Pero ninguna selección sudamericana gana desde 2002. Querrán revancha. Los ingleses están quizá un poco verdes. Países Bajos y España juegan bien. Hay bastantes buenos equipos , pero Francia sigue siendo favorita", añadió en una reciente entrevista a la AFP.