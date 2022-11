Mundial Qatar 2022: Gustavo Alfaro ya palpita lo que será el partido de Ecuador contra Países Bajos

Con los tres puntos del partido inaugural frente a Qatar, Ecuador afrontará el viernes a Países Bajos , uno de los aspirantes al título en Qatar-2022, por lo que el seleccionador de la 'Tri' Gustavo Alfaro admitió que su equipo "no tiene nada que perder".

"Es un partido presupuestado para perder, como nos pasa en eliminatorias contra Argentina y Brasil. No tenemos nada que perder y todo por ganar porque, como dijo su entrenador con prepotencia bien entendida, vienen a ser campeones del mundo", declaró el técnico argentino este jueves en Doha en la conferencia de prensa previa al partido.

Del rival, Alfaro destacó que "tiene capacidades individuales para resolver situaciones que como equipo no puede resolver, como pasó el otro día contra Senegal, con el primer gol que nace de un pase de (Frenkie) De Jong"

Aprovechar las "pocas oportunidades"

El 'Lechuga' prevé "un partido con pocas oportunidades", en el que su equipo, pese a la diferencia de historia y calidad entre ambos combinados, puede ganar. "Tenemos que estar fuertes en todos los frentes, emocional, físico, táctico, una pelota puede cambiar el sentido del partido".

Y puso especial énfasis "detalles como la pelota parada". "Países Bajos tiene buenos lanzadores y también centímetros. Hay una diferencia en el juego aéreo a su favor".

"Pero como siempre digo a los chicos, los partidos se definen en las áreas, pero se empiezan a ganar en mitad de la cancha y ahí tiene que estar orientada la batalla contra Países Bajos".

"No es Brasil, no es Argentina, pero Países Bajos es de esa jerarquía y, contra estos equipos, si no defiendes bien, pero sobre todo si no les atacas cuando tienes la ocasión, acabas perdiendo", insistió.

El estratega declaró que aún no tiene decidido con qué esquema afrontará el partido, pero sí con qué estado de ánimo: "Los vamos a correr hasta que salgan de la cancha".

También reconoció que su equipo realizó un buen partido en el debut, pero "jugando igual no nos da ni para Países Bajos, ni para Senegal. Tenemos que mejorar".

Y recordando las derrotas en esta primera fase de Argentina y Alemania (ante Arabia Saudita y Japón, respectivamente), Alfaro sentenció: "Por mucha diferencia que haya (entre dos equipos), un partido no lo ganas antes de jugarlo".

Valencia no tiene ninguna lesión

Una de las principales preocupaciones de los aficionados ecuatorianos es el estado de salud del capitán Enner Valencia, autor de los dos goles contra Qatar, pero que acabó el partido con un fuerte golpe en la rodilla, el técnico quiso lanzar un mensaje de tranquilidad.

"Los estudios (médicos) revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento de esta tarde", declaró.

Junto al técnico compareció el centrocampista Jehgson Méndez, quien coincidió con su técnico en que Ecuador posibilidades ante Países Bajos: "Tenemos armas y con una buena planificación podemos contrarrestarles".

El jugador también se refirió a los éxitos recientes de la 'Tri', algo que según Méndez se debe a Alfaro, en el cargo desde comienzos de 2020, quien ha formado "una familia dentro del campo y, sobre todo, fuera".

"Te toque estar adentro o afuera, sientes el apoyo del compañero", añadió.

Y sobre los resultados sorprendentes que ha habido en Catar, para Méndez es la demostración de que "los favoritos pueden perder" y también "un ejemplo para los que viene por delante".