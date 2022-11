Mundial Qatar 2022: hay novedades, en Inglaterra, sobre los problemas físicos de Harry Kane

Harry Kane , delantero de Inglaterra , estará listo para enfrentarse este viernes a Estados Unidos , en el segundo partido del grupo B del Mundial de Qatar , después de superar sus problemas en el tobillo derecho.

El delantero inglés sufrió un percance en la victoria por 6-2 ante Irán, tras una fea entrada al tobillo que provocó que tuviera que ser sustituido por precaución y que se sometiera este miércoles a un escáner para descartar cualquier tipo de lesión.

"Harry está bien. Ha trabajado separado del grupo, pero está bien para el viernes. Le hicimos un escáner el miércoles para asegurarnos de que todo está bien", dijo Gareth Southgate en la cadena británica BBC.

Por su parte, Harry Maguire, que fue retirado por sentirse mal, se encuentra mucho mejor y se descartó que sufriera una conmoción cerebral.

"Se sentía mal y eso estaba afectando a su visión. Nos preocupamos por si sufría una conmoción, pero revisamos todo el partido y no vimos nada", añadió el técnico inglés.

Del resto de jugadores, Southgate solo tiene la duda de James Maddison, que aún no ha podido entrenarse con el grupo en Qatar, mientras que Kyle Walker, baja en el primer partido, sí entrará en la convocatoria contra Estados Unidos.

Harry Kane, compañero del colombiano Dávinson Sánchez en el Tottenham, no estuvo presente en el marcador del 6-2 en el debut de su selección en Qatar, sin embargo, es el referente más importante del ataque.

En el partido disputado el pasado lunes, los tantos para los 'tres leones' fueron anotados por Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish y un doblete del jugador Bukayo Saka, le dieron los primeros 3 puntos a los ingleses, que es uno de los favoritos para obtener el Mundial y "llevar el fútbol a casa".

Por otra parte, Estados Unidos no pudo mantener el resultado a favor en su duelo frente a la Galés del ex Real Madrid, Gareth Bale, y terminó empatando a un tanto. Los norteamericanos se pusieron adelante en el marcador con una anotación del jugador Timothy Weah, hijo del legendario ex jugador y hoy presidente de Liberia, George Weah, quien no pudo participar en un Mundial, pero su legado estuvo presente en Qatar.

El tanto del empate para la selección de Galés, llegó gracias a una pena máxima que pateó Gareth Bale, dándole la posibilidad a los galeses de gritar una anotación tras 64 años, puesto que su única participación en la competencia había sido en el Mundial de Suecia 1958, donde cayó en Cuartos de final frente al Brasil de Pelé.