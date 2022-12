Mundial Qatar 2022: Iker Casillas se pronunció respecto al polémico penalti en Argentina vs Croacia

El pasado martes se disputaron las semifinales del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Croacia, que dejó como ganador al equipo balcánico, con un sólido 3-0. Sin embargo, el primer tanto del juego llegó tras una jugada polémica, que el árbitro italiano Daniele Orsato decretó como penalti. Lionel Messi fue el encargado de ir al cobro y no falló, poniendo el 1-0 parcial para la 'albiceleste'.

Miles han sido las reacciones que han llegado por esta decisión y uno de los que se pronunció fue Iker Casillas. Para el legendario portero español no fue penalti, pues respondió un tuit en el que el exárbitro Felipe Ramos Rizo expone sus razones de porqué no debió haber sido decretada como falta.

Totalmente de acuerdo 👍 https://t.co/y89oa00Yhw — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

Los jugadores de Croacia mostraron también su molestia por lo realizado por el italiano Daniele Orsato. Nada más acabar el encuentro los jugadores y el técnico Zlatko Dalic expresaron su pesar por quedar fuera de la lucha por el título a la par que felicitaron al conjunto de Lionel Scaloni, reconocieron la figura de Leo Messi sin tapujos, como tampoco los tuvieron para opinar que la decisión de Orsato de decretar el penalti que abrió el marcador fue decisiva.

El árbitro italiano señaló la pena máxima en una acción del meta Dominik Livakovic sobre Julián Álvarez. Los futbolistas croatas entendieron que en la acción previa hubo un córner a su favor que no señaló y a continuación se produjo la jugada en la que consideran que fue el delantero del Manchester City el que chocó ante el portero del Dinamo de Zagreb.

Dicha decisión fue unánimemente criticada, incluso por el gran capitán ajedrezado, el madridista Luka Modric, que se despedirá de los Mundiales con dos semifinales, una final y sin título, pero con el reconocimiento unánime de la afición de llenó el estadio de Lusail, que le brindó una bonita ovación cuando se retiró del césped sustituido.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mí no era; lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro arquero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", fueron las declaraciones de Luka Modric.