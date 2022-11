Mundial Qatar 2022: Kevin De Bruyne 'bajó de la nube' a más un hincha de Bélgica, pese a la victoria

El belga Kevin de Bruyne reconoció que a pesar de la victoria por 1-0 frente a Canadá en su primer partido en Qatar 2022 , han de “hacerlo mejor”, incluido él mismo, "para seguir sacando resultados positivos en el futuro”.

“Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

“No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”, continuó.

Un de Bruyne que fue protagonista al no celebrar el gol de Batshuayi que les dio la victoria y discutir mientras con su compañero Alderweireld, una circunstancia que explicó.

“Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató”, desveló.

El centrocampista fue nombrado mejor jugador del partido, pero en la rueda de prensa se mostró sincero al asegurar que no cree que se lo haya merecido.

“No me parece haber jugado tan buen partido. No sé por qué me he llevado este trofeo. Quizá por mi nombre y reputación”, dijo.

Kevin De Bruyne estuvo presente en la victoria de Bélgica 1-0 sobre Canadá en el debut de ambos seleccionados en el Mundial Qatar 2022. A pesar de que los norteamericanos, que regresaban a una cita mundialista después de 36 años, (su última participación había sido en México 1986), tuvieron mayor peligro, se encontraron con la 'muralla' del portero Thibaut Courtois, que tuvo una actuación destacada, además, de atajar un penal Alphonso Davies, que evito el primer grito de los canadienses en la competencia, pues en 1986 se fueron sin marcar algún gol.

Por otra parte, en el otro partido del grupo F, se estrenó la subcampeona del mundo, Croacia, con un empate sin goles frente a Marruecos, en un partido donde no hubo muchas emociones.

Con esos resultados, el líder es Bélgica con 3 puntos, seguido de Croacia y Marruecos, ambos con una unidad, y en último lugar se quedó Canadá sin puntaje.

En la próxima fecha, el día domingo 27 de noviembre, Bélgica se enfrentará con Marruecos a las 8 de la mañana, mientras que Croacia hará lo mismo con Canadá a partir de las 11 de la mañana (hora de Colombia).