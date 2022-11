Mundial Qatar 2022: la acción de penalti, en Argentina vs Arabia Saudita, que generó dudas

Recién está arrancando el Mundial Qatar 2022 y las polémicas no han faltado. En esta oportunidad, se presentó una jugada que generó dudas en el partido entre la Selección Argentina y Arabia Saudita , en el estadio Lusail, válido por la fecha 1 del grupo C. De hecho, las protestas no se hicieron esperar por parte del cuadro árabe, quien no estuvo de acuerdo con la decisión arbitral.

Se jugaba el minuto 7 y 'la Albiceleste' se disponía a ejecutar una pelota quieta, cuando el juez central detuvo todo. Y es que lo llamaron del VAR, con el fin de que revisara una acción puntual, que se había presentado adentro del área de Arabia Saudita, y que era ujn posible penalti. De inmediato, el árbitro acudió al VAR y no dudó un segundo en sancionarlo, ya que para él fue claro.

Lionel Messi con la Selección Argentina KHALED DESOUKI/AFP

Publicidad

Lo ocurrido fue un agarrón sobre Leandro Paredes, quien cayó al suelo y lo que se interpretó como una falta. Fue en ese momento que llegaron los reclamos por parte de los dirigidos por Hervé Renard, pero todo se mantuvo, nada cambio y, posteriormente, Lionel Messi lo cambió por gol, para el 1-0 parcial. Eso sí, quedó la duda de si era o no sancionable, sembrando la polémica.