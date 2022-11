Mundial Qatar 2022: la emocionante frase de Moisés Caicedo, a horas del debut de Ecuador

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo describió la emoción que sentirá mañana cuando salte al césped del estadio Al Bryt de Catar para el partido inaugural del Mundial de 2022 y reconoció que cuando cante el himno de su país se le saltarán las lágrimas.

"¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir", comentó el jugador del Brighton.

El centrocampista consideró que estar en el Mundial es "el fruto de mucho trabajo" y quiso acordarse de la afición que siempre les apoya.

Estilete de una selección joven, símbolo de la renovación que ha impuesto el técnico, Gustavo Alfaro, Caicedo afirmó que afrontan el partido inaugural "sin presión" y con un máximo de concentración en el debut de la selección sudamericana en el certamen.

"El 'profe' nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el 'profe', como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido", dijo Caicedo, de gran presente en el fútbol inglés.

Un buen ejemplo de ello se vio en la sala de prensa en vísperas del partido, en la que Alfaro intervino para despejar las preguntas más comprometidas a Caicedo.

Cuando le dijeron que el entrenador del equipo rival, Félix Sánchez, les había designado como favoritos, el seleccionador aseguró que ellos consideran que los favoritos son los anfitriones.

Y cuando preguntaron al jugador sobre los derechos humanos en Catar, el seleccionador pidió que no le pusieran en aprietos antes de hacer un alegato en favor de la igualdad.

"Estamos a favor de todos los derechos humanos, de la igualdad. Ellos también son jugadores de fútbol, tienen sus sueños y merecen ser respetados por ello", indicó.

¿Quiénes son los convocados de Ecuador para el Mundial de Qatar 2022?

Arqueros:



Alexander Domínguez (Liga de Quito)

Hernán Galíndez (Aucas)

Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Defensas:



Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Félix Torres (Santos Laguna)

Robert Arboleda (Sao Paulo)

Xavier Arreaga (Seattle Sounders)

Jackson Porozo (Troyes)

Angelo Preciado (Genk)

Pervis Estupiñán (Brighton)

William Pacho (Royal Antwerp)

Diego Palacios (LAFC)

Mediocampistas:



Moisés Caicedo (Brighton)

Carlos Gruezo (Augsburgo)

Jhegson Méndez (LAFC)

Alan Franco (Talleres)

José Cifuentes (LAFC)

Ángel Mena (León)

Gonzalo Plata (Valladolid)

Jeremy Sarmiento (Brighton)

Romario Ibarra (Pachuca)

Ayrton Preciado (Santos)

Delanteros: