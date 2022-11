Mundial Qatar 2022: la explicación detrás de la 'pelea' entre el hincha ecuatoriano y catarí

Este domingo el telón del Mundial de Qatar 2022 dio la apertura con el duelo que protagonizaron la selección anfitriona: Qatar y el combinado de Ecuador. El equipo que sonrió al final en el estadio Al Bayt fueron los sudamericanos, que gracias a un doblete de su gran figura y goleador: Enner Valencia se quedaron con los tres puntos en el juego del Grupo A. En las tribunas del escenario deportivo catarí fue fiesta y colorido para los 'tri', y en medio del partido, se destacó un momento entre dos aficionados: uno local, y el otro, foraño.

Y es que desde que el árbitro italiano Daniele Orsato pitó el inicio del compromiso, los dirigidos por Gustavo Alfaro se hicieron con el control de la pelota y rápidamente pudieron anotar. En medio del festejo del primer gol de los ecuatorianos, se dio un momento curioso por parte de un fanático de la 'tri', que por la euforia no dudó en levantarse de su asiento y gritar la anotación.

No obstante, lo que vino después no fue del agrado de los hinchas cataríes que estaban a su alrededor, ya que con sus dedos hizo un gesto aludiendo al dinero. De inmediato, el rechazo por parte de los fanáticos locales no se hicieron esperar. Y es que recordemos que en Qatar, las normas y reglas son bastantes estrictas.

Lo bueno es que este episodio, para la fortuna del hincha ecuatoriano, quedará en el recuerdo y no pasó a mayores, debido a que después de esto, se conoció otra video en que ambos fanáticos del fútbol tuvieron una charla amena en inglés, apaciguaron todo tipo de molestias y con un apretón de manos sellaron su vínculo de paz y fraternidad.

En el video se escucha lo siguiente: "Este es Pedro, un ecuatoriano y está aquí para ver el partido" expresó el catarí de entrada.

Sobre el inconveniente, éste explico que "hubo un malentendido entre nosotros, pero fue solo eso, un malentendido. Pedimos que por favor compartan este video así como lo hicieron con el malentendido entre nosotros; al final solo estamos aquí para ver este hermoso juego".

Este es el video que se hizo viral en todas las redes sociales:

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022?

El combinado sudamericano entrenado por el timonel argentino Gustavo Alfaro volverá a 'salir al ruedo' en la Copa del Mundo frente a una de las favoritas, Países Bajos, que hará su debut este lunes contra Senegal. Los ecuatorianos se enfrentarán a la 'orange', el próximo viernes 25 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección de Qatar?

Luego de perder en su debut, el combinado anfitrión jugarán frente a Senegal el viernes 25 de noviembre, a las 8:00 a.m., de nuestro país.