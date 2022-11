Mundial Qatar 2022: La razón por la que Costa Rica no se enfrentó a Irak en partido preparatorio

Costa Rica, dirigida por Luis Fernando Suárez, se preparara para lo que será su participación en el Mundial Qatar 2022, donde competirán en el grupo E, junto a España, Alemania y Japón.

Con miras a lo que será su competición en la cita orbital, este jueves tenían planeado un partido preparatorio frente a su similar de Irak, compromiso que finalmente no se llevó a cabo. En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con Jhon Jairo Bodmer, asistente técnico de la selección 'tica', quien reveló la razón por la cual este duelo no se jugó.

Publicidad

"Había un acuerdo entre federaciones, desde ya hace mucho tiempo había condiciones incluso por escrito y la principal razón del por qué al final todo se detuvo, es porque el acuerdo principal era que no nos debían sellar los pasaportes al pasar por la frontera por el puesto de control migratorio dos días antes del encuentro, es decir el martes", expresó de entrada.

Y agregó con respecto a lo sucedido, "una comitiva de la federación fue a asegurarse de esto y de los demás temas logísticos como hoteles, desplazamientos y demás y todo había funcionado sin problema; la comitiva pasó fue y volvió sin que le sellaran los pasaportes como se había acordado, pero desafortunadamente ayer cuando estábamos en la frontera, en Kuwait se hizo el control remoto sin problema, pero cuando llegamos al puesto de control de Irak, ahí inicialmente los pasaportes los retuvieron para sellarlos y allí fue donde realmente el tema no cuadró y al final el presidente de la federación y demás tomaron la decisión de no continuar porque la condición que ponían en la frontera era que si queríamos pasarnos teníamos que sellar los pasaportes y era uno de los acuerdos, por temas diplomáticos".

En otra de las intervenciones se refirió a si no haber jugado este partido afecta al equipo de Costa Rica, "la verdad es que yo no sé a cuántos entrenadores les gusta hacer amistosos previo mundial, por lo menos al 'profe' Fernando Suárez y a mí, ¡no!, A nosotros como cuerpo técnico tampoco y menos con selecciones que no tienen nada en juego, que eso lo delicado, una cosa es enfrentarse entre selecciones que van a estar en el mundial, que tienen las mismas prevenciones, que enfrentarse con selecciones que no, y en este caso nosotros lo hicimos con Nigeria, la verdad que eso es un ‘parto’ de 90 minutos".

Publicidad

Y concluyó, "para este jueves teníamos la misma sensación, nosotros es más importante que lleguen bien de salud, el 'profe' conoce a la perfección su grupo de jugadores, perfectamente los rivales, estrategias y demás, así que ahorita simplemente es seguir poniendo a todos los jugadores desde lo físico, desde la estrategia y todo lo táctico que vayamos a desarrollar, así que nada, por el contrario, nos deja muy tranquilos no habernos arriesgado, pero sí en término de tiempo de trabajo, pues perdimos un día completo, eso hay que tratar de ponerlo al día en estos días previos al partido de España".