Mundial Qatar 2022: las probables alineaciones de Argentina y Arabia Saudita para su debut

Este martes 22 de noviembre, la selección de Argentina se estrenará en el Mundial Qatar 2022 contra Arabia Saudita . El equipo comandado por Lionel Scaloni buscará una primera victoria que le de la tranquilidad de empezar de la mejor manera su periplo en la cita orbital.

El partido entre sudamericanos y árabes comenzará a las 5 de la mañana, hora de Colombia, y es válido por la jornada número uno del Grupo C. Los 'ojos del mundo' están puestos sobre un combinado 'albiceleste' que para muchos aficionados del fútbol es uno de los favoritos quedarse con el trofeo Jules Rimet.

Argentina llega a este encuentro con toda la confianza gracias a un solido grupo de jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo. Además, sus resultados mas recientes le permiten llegar con aire en la camiseta. Dos victorias por marcador de 3-0 contra Honduras y Jamaica, y una goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, hablan de su poder de ataque y su fuertes cualidades defensivas.

Del otro lado, Arabia Saudita arribó a Qatar como una de las selecciones que más partidos de preparación disputó de cara a la cita orbital. Desde septiembre hasta el pasado 16 de noviembre fueron seis los encuentros que jugó: 0-0 vs Ecuador; 0-0 vs Estados Unidos; victoria 1-0 vs Macedonia e Islandia; 1-1 vs Panamá y derrota 1-0 vs Croacia.

¿Qué dijo Lionel Scaloni, entrenador de Argentina antes del debut?

El estratega de la 'albiceleste' le quito presión a su propio conjunto de cara a su estreno en la Copa del Mundo tras manifestar "que no están "obligados bajo ningún concepto a ganar la Copa del Mundo" y que si lo pensaran estarían "equivocados".

¿Qué dijo Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita antes del debut?

"Nos encanta cuando se olvidan de nosotros desde fuera. Esto nos gusta, que nos consideren como el equipo más pequeño. No nos importa. Está justificado si tenemos en cuenta el ránking FIFA. No creo que pasemos a la siguiente ronda, pero estamos para luchar contra los pronósticos" fueron las palabras del estratega.

Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, 'Papu' Gómez - Messi, Lautaro Martínez, Di María. DT: Lionel Scaloni

Arabia Saudita: Al Owais - Abdulhamid, Al Amri, Al Bulaihi, Al Shahrani - Kanno, Al Malki, Al Faraj, Al Dawsari- Al Buraikan, Asiri. DT: Hervé Renard

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

Estadio: Lusail.

Hora: 5:00 de la mañana, hora de Colombia.

TV: Gol Caracol y www.golcaracol.com