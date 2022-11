Mundial Qatar 2022: manifestaciones en contra de la FIFA, en el día del comienzo del certamen

Un grupo de activistas colgó la pancarta "La FIFA mata. Copa del Mundo 2022: 6.500 muertos" durante breves minutos en el Pont des Arts, uno de los puentes más famosos que surcan el río Sena de París, en protesta por los trabajadores inmigrantes fallecidos en Catar para construir las instalaciones del Mundial que comienza hoy.

La autoría de este acto de protesta efímero corresponde al colectivo francés de "Les Dégommeuses", que se presenta como un equipo de fútbol compuesto sobre todo por lesbianas y personas trans que tienen como meta luchar contra las discriminaciones.

Los pocos minutos en los que la pancarta estuvo visible -16 metros de largo por 4 de altura- sirvieron para llamar la atención de algunos transeúntes y turistas. Las activistas encendieron además bengalas de color rojo y verde.

"La FIFA tue": le message déployé par l'association Les Dégommeuses sur le Pont des Arts à #Paris, quelques heures avant le match d'ouverture de la #coupedumonde2022 au Qatar

➡️ https://t.co/0nsUkc6axd pic.twitter.com/mftwuVbuwF — France Bleu Paris (@francebleuparis) November 20, 2022

Todo esto se da un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregara unas polémicas declaraciones en donde defendió la realización del campeonato mundial en territorio qatarí.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones que entregó Gianni Infantino a portas del comienzo del Mundial de Qatar 2022?

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante", afirmó de entrada el dirigente suizo.

Infantino declaró que "no tiene que defender a Qatar", país del que cuenta él mismo "ha progresado" en pro de la realización del campeonato.

El mandatario, quien afirmó haber sido víctima de discriminación cuando se encontraba estudiando años atrás, se refirió a la cuestionada situación de los trabajadores migrantes quienes laburaron en la construcción de los estadios en territorio qatarí.

"¿Cuántas compañías de negocios, europeas o extranjeras, que ganan millones, miles de millones gracias a Qatar, han discutido la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades?. Ninguna, porque cambiar la legislación implica menos beneficios"

El presidente del máximo ente del fútbol mundial criticó con dureza a los máximos detractores de la realización del certamen en el país árabe, a quienes tilda de tener "doble moral" en la previa del comienzo del campeonato: "Esta lección moral unilateral es solo hipocresía".

"Europa debería pedir perdón por los últimos 300 años antes de dar lecciones morales", concluyó.