Mundial Qatar 2022: Manuel Neuer se las arregló para portar un brazalete, en señal de protesta

El arquero alemán, Manuel Neuer, en el partido entre su selección y Japón, en juego válido por la primera fecha del Grupo E del Mundial Qatar 2022, saltó al terreno de juego con un brazalete con el mensaje: "No a la discriminación".

Cabe recordar que hace unos días el futbolista del Bayern Múnich declaró en rueda de prensa que iba a utilizar el brazalete de 'One Love', una iniciativa que pretende poner de manifiesto las desigualdades y discriminaciones en un país como Catar, donde las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas y castigadas por la ley, en el encuentro frente a los 'teutones'.

Manuel Neuer, guardameta de la selección alemana portando brazalete contra la discriminación. Twitter: @Fútbolfichajes

Publicidad

"Sí lo llevaré, aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros", comentó Neuer el pasado domingo 19 de noviembre.

Sin embargo en las últimas horas la máxima autoiridad del fútbol mundial, la FIFA, anunció sanciones a nivel deportivas y economicas a los equipos que expongan dicho brazalete en el Mundial Qtar 2022.

El asistente revisó a Neuer por si llevaba algo del movimiento LGTB. #Qatar2022 pic.twitter.com/idGNRev1ez — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) November 23, 2022

Ante dicha prohibición el pasado martes 22 de noviembre, el seleccionador alemán,

Hansi Flick, expresó su rotundo desacuerdo.

"

Creo que es una pena que ya no podamos defender los derechos humanos, el brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos".

Publicidad

Quien sí portó el brazalete multicolor de 'One Love' en el estadio Khalifa Internacional, reciento deportivo donde Japón superó al conjunto europeo, fue Nancy Faeser, la ministra del interior alemana. La política fue vista en uno de los palcos junto al presidente de la FIFA, Gianni Infanito, en el brazo izquierdo de Faeser estaba ubicado el brazalete en pro a la igualdad y los derechos humanos.

Ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, con el brazalete de 'One Love'. Twitter: @Futbolfichajes

¿Cuántos partidos ha jugado Manuel con su selección nacional?

El cancerbero alemán ha disputado 115 partidos con las 'águilas', equipo en el cual es el capitán y ya se coronó campeón del mundo en el 2014, cuando Alemania le ganó 1-0 a Argentina en la final de Brasil 2014 con gol de Mario Gotze sobre el minuto 113 del ecuentro.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar Alemania en el Mundial Qatar 2022?

Tras iniciar el certamen con una derrota contra los asiáticos, Alemania se medirá contra España el próximo sábado 26 de noviembre a partir de las 2:00 p.m., (hora colombiana) juego válido por la segunda fecha del grupo E.