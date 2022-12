Mundial Qatar 2022: Marruecos vs Portugal EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com

Marruecos busca el sábado la primera semifinal de su historia en un Mundial Qatar 2022 ante un Portugal, animado tras descubrir su potencial de juego sin Cristiano Ronaldo, en un partido con sabor a revancha. La pelota rodará a las 10 de la mañana, en el estadio Al Thumama. Desde las 9:00 a.m. se podrá disfrutar en la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com, con la previa digital.

El astro luso sólo jugó el último cuarto de hora en la exhibición lusa para ganar 6-1 a Suiza en octavos de final con su sustituto, Gonçalo Ramos, de protagonista con un triplete.

Publicidad

Si el sábado en el estadio Al Thumama, el delantero de Madeira vuelve a ser suplente, supondría la confirmación de que Portugal puede haber entrado en una nueva era post-Cristiano con una apuesta por la jóvenes valores lusos, como afirma la prensa del país ibérico.

Pero, ante una defensa tan cerrada como la de Portugal, el seleccionador Fernando Santos podría optar por meter balones al área, donde la megaestrella lusa tendría sus oportunidades de cara a la portería defendida por Yassine Bounou 'Bono'.

Una ocasión para Cristiano de intentar marcar por primera vez en una fase de eliminación directa de un Mundial, tras convertirse, con un gol frente a Ghana en la fase de grupos, en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo.

- Más internacionalidades -

De paso, una nueva aparición sobre el césped con la camiseta nacional supondría para Cristiano alcanzar su 196ª internacionalidad con lo que se convertiría en el jugador con más partidos de selección de la historia del fútbol, igualado con el kuwaití Bader al-Mutawa, que no ha dejado precisamente el mismo legado.

Publicidad

Aunque muchos quisieron ver su suplencia como un golpe de autoridad de Fernando Santos por un supuesto desaire de Cristiano, el seleccionador portugués la defendió como "decisión estratégica".

El partido contra Suiza encumbró a su sustituto Gonçalo Ramos, que formó en el ataque con Bruno Fernandes y Joao Félix, asistente en el primer gol de Ramos.

Publicidad

Fernando Santos podría optar por repetir el ataque que le dio tan buen resultado ante otro equipo como suiza muy ordenado atrás.

Marruecos dejó en el camino a España y jugará en los cuartos de final frente a Portugal. Julian Finney/Getty Images

Mientras Portugal buscará repetir el resultado del último Mundial de Rusia cuando ganó 1-0 en la fase de grupos a los 'Leones del Atlas", estos prefieren pensar en su gesta de 1986 y su victoria 3-1 sobre los lusos, que les dio el pase a octavos del Mundial de México.

"Ante Portugal, Marruecos es capaz de dar la sorpresa", dijo a la AFP, el exinternacional marroquí Abdezarrak Khairi, autor de un doblete en aquel partido.

- Fortaleza defensiva -

"Si me hubieran dicho antes de empezar que jugaríamos contra Croacia, Bélgica y España sin perder, habría firmado", dijo el seleccionador marroquí Walid Regragui, feliz tras eliminar a España el martes en octavos en la tanda de penales (0-0, 3-0) y meter a su país por primera vez en unos cuartos de final mundialistas.

Publicidad

Tras hacer una gran primera ronda que le permitió quedar primero de su grupo, Marruecos apunta a una plaza en semifinales como el único país árabe y africano que continúa en liza, lo que le garantiza un amplio apoyo del público en el primer Mundial en suelo árabe de la historia.

El conjunto marroquí debe su avance a su fortaleza defensiva, pero tras el partido de España, algunos jugadores de la zaga acabaron tocados.

Publicidad

El central Nayef Aguerd tuvo que ser sustituido a cinco minutos del final tras sufrir unas molestias en los isquios, mientras que su compañero en el eje de la defensa Romain Saiss notó un dolor en el muslo en la prórroga.

"Siempre hay incertidumbres, pero tomaremos la decisión el día del partido", advirtió Regragui tras el encuentro contra España respecto a eventuales ausencias contra Portugal.

Frente a los españoles, los 'Leones del Atlas' no dudaron en ceder el balón a sus oponentes para tratar de sorprender al contragolpe, una táctica que podrían repetir ante una Portugal que, como los españoles, también quiere el balón.

Marruecos vs. Portugal

Día: sábado 10 de diciembre.

Estadio: Al Thumama.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.