Mundial Qatar 2022: Neymar recibió un emotivo mensaje de su hermana, tras la eliminación de Brasil

Este viernes, en la apertura de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 , los partidos no defraudaron, brindando varias emociones para todos los que están siguiendo el certamen internacional. En el primer turno se disputó el partido entre Brasil y Croacia , en el que se dio una de las mayores sorpresas de la cita orbital. El equipo donde milita Neymar fue eliminado por los croatas.

Si bien en este compromiso muchos daban a la 'canarinha' como clasificada a la semifinal, los actuales subcampeones no lo permitieron y terminaron eliminando a los que eran los máximos favoritos a quedarse con la Copa del Mundo el 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Uno de los protagonistas de dicho compromiso, que fue difícil para los dirigidos por 'Tite', fue Neymar, quien logró poner a los suyos en ventaja e ilusionarlos con el paso a los cuatro mejores, no obstante los croatas igualaron el partido en los últimos instantes del tiempo suplementario obligando a la definición desde el punto penalti.

Tras caer en un certamen en el que creía que podían ser campeones, todo fue desconsuelo entre la plantilla de la 'verdeamarela'. Uno de los que se vio más afectado tras el resultado fue el atacante del PSG, que quedó entre lágrimas en el gramado del campo de juego del Estadio Ciudad de la Educación.

Entre los hinchas del vibrante duelo de los cuartos de final estaba Rafaella, hermana de Neymar, quien además aprovechó un espacio en sus redes sociales que cuentan con más de tres millones de seguidores para dedicarle unas palabras al '10' de Brasil.

Mensaje de Rafaella Santos

"Quería tenerte en mi regazo y poder hacer que todo tu dolor desapareciera, tal como lo hiciste conmigo. Desearía poder sacar todos los obstáculos de tu camino, pero sé que entonces no sería divertido y no serías capaz de convertirte en quien necesitas ser.

Ojalá pudiera decirte cada mañana que te quiero infinitamente, pero mis maneras duras y descuidadas no me lo permiten, pero que sepas que no hay un solo día desde que nos conocimos, desde el día en que me convertí en tu hermana, que no haya pensado en ti.

Parece que siempre has estado dispuesto a ablandarme. Eres ligera, sensible y dulce. Nunca olvides eso. Si te olvidas, te lo recuerdo. Podría vivir en tus ojos, solo para verte sonreír de cerca, y reír contigo, en una risa única que nos haría perder la noción del tiempo.

Oye... no tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti, de tus logros, de tus derrotas, ¡TODO! Eres gigante mi amor... nunca lo olvides, estaré aquí para ti por siempre.¡Besa en el corazón a tu hermanita que tanto te quiere! ¿Vamos a seguir? ¡SIEMPRE JUNTOS!".