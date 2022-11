Mundial Qatar 2022: para Dani Olmo, el partido entre España y Alemania "es una final"

Dani Olmo, buen conocedor del fútbol alemán como jugador del Leipzig, avisó de la "mentalidad ganadora y ambiciosa" de los germanos, para los que aseguró que el duelo ante España de la segunda jornada del Mundial Qatar 2022 "es una final", que encaran ambas selecciones sin que ninguna sea favorita.

"Alemania jugará bajo presión porque necesitan ganar tras caer ante Japón. Es uno de los mejores equipos del mundo y para ellos es una final porque necesitan ganar para tener posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Tienen presión", resaltó en rueda de prensa.

Olmo conoce bien la competitividad del alemán y advirtió a todos sus compañeros de lo que espera del rival. "Saldrán con muchas ganas. La mentalidad alemana es ganadora y ambiciosa, siempre quieren más y no están satisfechos tras el primer partido. Es una final para ellos aunque siempre lo es un España-Alemania. Tenemos que estar centrados en lo nuestro y no cambiar".

Para el delantero español el duelo está "al cincuenta por ciento", considerando a Alemania como una de las "favoritas", con "grandes futbolistas" que pueden reaccionar a un mal resultado.

"Alemania tiene bajas como Werner, mi compañero, pero nunca la puedes descartar para nada. Independientemente de que hayan perdido el primer partido y que solo les vale ganar, tienen jugadores y calidad para retomarlo. Nosotros pensamos en que si ganamos estamos clasificados para octavos".

Demostró Dani Olmo que los internacionales españoles mantienen los pies en el suelo tras el 7-0 a Costa Rica del debut. "Era el primer partido y se vivió con muchísima emoción y felicidad al acabar, pero hay que tener calma porque nos espera una final y aún queda mucho. El objetivo es jugar siete partidos y solo vamos a por el segundo".

Titular en el primer once de Luis Enrique Martínez en el Mundial, Olmo llegó a temer por perderse la gran cita por una lesión. "Al principio, cuando no sabía el alcance de la lesión ni los tiempos, lo viví con preocupación. Cuando ya suple que los plazos eran buenos para jugar cinco partidos con mi club antes, me preparé para estar al cien por cien en el Mundial y me encuentro muy bien", aclaró.

Espera un duelo atractivo por el dominio de la posesión Olmo, ya que Alemania aseguró que saldrá a "dominar el partido" y a España no le gusta ser dominada. "Se pueden parecer a nosotros en que quieren siempre dominar. Su entrenador quiere tener el balón como demostró en el Bayern, de donde son la mayor parte de sus jugadores. Sabemos a lo que juegan y ellos nos conocen bien. Tenemos que ganar los duelos".

Auguró "una batalla dura y bonita" para las dos selecciones y se mostró convencido de que ningún compañero de la selección española cometerá el error de rebajar la intensidad. "Es importarte seguir ganando y clasificarse para octavos, para ello necesitamos ganar a Alemania".

"Hablar de un cruce ahora no tiene sentido, con lo que nos espera mañana. Si quieres llegar lejos en un Mundial y ganarlo, tienes que vencer a las mejores del mundo", sentenció.