Mundial Qatar 2022: partidos hoy 2 de diciembre

Este viernes finalizará la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 con la tercera fecha del Grupo G y el Grupo H. La jornada se abrirá con la definición del Grupo H, con Portugal ya clasificada, Uruguay, la única de las 32 selecciones de la cita orbital catarí que no ha logrado convertir goles, se juega su futuro en el torneo el viernes contra Ghana, que quiere su boleto a octavos y tomarse revancha después de doce años.

En efecto, la 'Celeste' llega a la última fecha del Grupo H como colista. Suma un punto, al igual que Corea del Sur pero tiene peor saldo de goles que los asiáticos (-1 contra -2). El juego de los 'Charrúas' irá por Gol Caracol y www.golcaracol.com, a partir de las 10 de la mañana, aunque una hora antes tendremos una previa digital.

Publicidad

A la misma hora, Portugal ya clasificada enfrentará a Corea del Sur, que buscará una victoria para ilusionarse con entrar a los octavos de final del certamen. Puede ser la oportunidad para que Fernando Santos le dé descanso a varios de sus titulares.

Clasificado a octavos de final y con varios titulares lesionados, entre ellos Neymar, Brasil preservará a sus estrellas en el duelo del viernes ante Camerún, que necesita ganar para ilusionarse con avanzar de ronda en el Mundial de Qatar.

Tite cuidará a sus hombres ante los 'Leones Indomables' en el cierre del Grupo G, luego de las dolorosas bajas de 'Ney' y de sus laterales titulares, Danilo y Alex Sandro, cuyos retornos aún no están claros. Este partido se vivirá a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Por su parte, a partir de la 1 de la tarde, usted podrá empezar a vivir el duelo entre Serbia y Suiza por Gol Caracol y www.golcaracol.com. De este enfrentamiento, podría salir el segundo clasificado del Grupo G.

Publicidad

Ghana vs Uruguay

Día: viernes 2 de diciembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 9:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Janoub.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Corea del Sur vs Portugal

Día: viernes 2 de diciembre.

Hora inicio partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Transmisión: Directv Sports.

Publicidad

Serbia vs Suiza

Día: viernes 2 de diciembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 1:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: 974.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Camerún vs Brasil

Día: viernes 2 de diciembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Lusail.

Transmisión: Directv Sports.