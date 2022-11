Mundial Qatar 2022: partidos hoy 24 de noviembre

La jornada de hoy jueves 24 de noviembre del Mundial Qatar 2022 comenzará con el juego entre Camerún y Suiza, correspondiente al grupo G. Por un lado, los africanos esperan volver a tener una buena presentación en las citas orbitales, donde no se han destacado en las últimas ediciones. Por su parte, Suiza quiere ganarse un lugar en la siguiente fase, en un grupo que será complicado, con partidos de alto nivel. Este juego se disputará a las 5 de la mañana, en el Al Wakrah.

A segundo turno, Uruguay hará su debut, en el que podría ser el último Mundial de gran parte de su generación. Los dirigidos por Diego Alonso comenzarán esta aventura frente a Corea del Sur, que dio la sorpresa en Rusia 2018 cuando derrotó a Alemania. Heung Min Son, su máxima figura, llega disminuido por una duro golpe en el rostro que sufrió con el Tottenham. Este encuentro contará con la transmisión del Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las 8 de la mañana. Recuerde que una hora antes se puede conectar con la previa digital.

Llega el momento más esperado por algunos: el debut de Cristiano Ronaldo. Portugal comenzará en el Estadio Ciudad de la Educación, frente a Ghana. El 'Bicho', que recientemente rescindió su contrato con el Manchester United, espera brillar en el que sería su último mundial. El encuentro se podrá vivir desde las 11 de la mañana.

Una de las máximas favoritas también saltará a la acción este jueves. Brasil, con Neymar, Richarlison, Vinicius y compañía esperan consolidar su rótulo de candidato, ante una Serbia, que puede dar la sorpresa con sus individualidades, que han brillado en la primera parte de la temporada europea. El Gol Caracol y www.golcaracol.com también tendrá este partido disponible, a la 1:00 p.m. comenzará la previa digital y una hora después rodará la pelota en el Lusail.

Partidos del Mundial Qatar 2022, hoy 24 de noviembre

Suiza vs Camerún

Día: jueves 24 de noviembre.

Hora inicio partido: 5:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Wakrah.

Transmisión: Directv Sports.

Uruguay vs. Corea del Sur

Día: jueves 24 de noviembre.

Hora inicio partido: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 7:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Portugal vs Ghana

Día: jueves 24 de noviembre.

Hora inicio partido: 11:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: 974.

Transmisión: Directv Sports.

Brasil vs. Serbia

Día: jueves 24 de noviembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 1:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Estadio Lusail.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.