Mundial Qatar 2022: partidos hoy 26 de noviembre

Hoy sábado 26 de noviembre, se llevará a cabo la séptima jornada del Mundial Qatar 2022, la cual comenzará con el encuentro entre Túnez y Australia, referente a la segunda fecha del Grupo D. Estas dos selecciones se enfrentarán a las 5:00 a.m. (horario de Colombia), en el Estadio Al Janoub. Gol Caracol y www.golcaracol.com le llevará el encuentro entre Polonia y Arabia Saudita, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, desde las 8 de la mañana. Una hora antes estará disponible la previa. Los polacos, con Robert Lewandowski a la cabeza quieren clasificar y un triunfo contra los saudíes sería clave en esta misión. Pero la sorpresa de la primera fecha, Arabia Saudita, quiere quedar más cerca de la segunda ronda.

A las 11 de la mañana volverá a jugar el actual campeón del Mundo. Francia se medirá, quizá, al rival más duro del Grupo D, Dinamarca. Con aire en la camiseta tras la victoria contra Australia, los de Didier Deschamps buscarán sumar tres unidades más contra los daneses, que no pudieron pasar del empate contra Túnez.

Publicidad

El plato fuerte de la jornada y que cerrará la programación de este sábado, será el choque entre Argentina y México. En la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol, usted lo podrá disputar desde la 1 de la tarde con el inicio de la previa. Una hora después, rodará el balón en el Al Janoub. La 'albiceleste' no quiere más problemas en este Mundial y buscará derrotar a México, para quedar con la ilusión intacta de clasificar a la próxima fase. Al frente estará la difícil selección comandada por 'Tata' Martino, que tampoco pudo conseguir los tres puntos en su primer partido y por esto es un duelo que promete emociones.

Túnez vs Australia

Día: sábado 26 de noviembre.

Estadio: Al Janoub

Hora inicio del partido: 5:00 a.m.

Transmisión: Directv

Polonia vs Arabia Saudita

Día: sábado 26 de noviembre.

Estadio: Education City

Hora inicio de la previa: 7:00 a.m. (hora Colombia)

Hora inicio del partido: 8:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Francia vs Dinamarca

Día: sábado 26 de noviembre

Estadio: 974

Hora inicio del partido: 11:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Directv

Publicidad

Argentina vs México

Día: sábado 26 de noviembre.

Estadio: Lusail

Hora de la previa digital: 1:00 p.m. (hora Colombia)

Horario del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia)

Transmisión Gol Caracol y www.golcaracol.com