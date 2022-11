Mundial Qatar 2022: partidos hoy 27 de noviembre

El octavo día del Mundial Qatar 2022 pone sobre la mesa el duelo entre Alemania y España , dos grandes potencias del fútbol con trayectorias opuestas en Qatar, después de la exhibición de 'La Roja' contra Costa Rica y la sorprendente derrota de la 'Mannschaft' frente a una Japón que quiere seguir la racha contra los 'Ticos'.

¿Se recuperará Alemania de la dolorosa derrota sufrida por Japón (2-1) el miércoles? Los jugadores de Hans-Dieter Flick deben reaccionar en un escenario muy complicado, enfrentándose a uno de los equipos más impresionantes desde el inicio de la Copa del Mundo: España, que goleó a Costa Rica (7-0).

Publicidad

La tetracampeona del mundo tendrá mucha presión sobre sus hombros en esta decisiva cita, a las 2 de la tarde (hora Colombia), que se disputará sabiéndose el resultado de Japón, que tiene la oportunidad de cerrar su pase a octavos frente a Costa Rica, a las 5 de la mañana, en el otro encuentro del Grupo E.

Los 'Samurai Blue' están muy cerca de los octavos de final, una fase que han logrado alcanzar en tres de los cinco últimos Mundiales (2002, 2010 y 2018).

La jornada del domingo también nos dejará ver el futuro del grupo F de una forma más nítida, donde Bélgica tomó la delantera venciendo a Canadá por la mínima (1-0) gracias al tanto de Michy Batshuayi.

Los 'Diablos Rojos' intentarán conseguir su segunda victoria contra Marruecos, al tiempo que siguen la búsqueda de su mejor versión en el juego, liderados por Kevin De Bruyne y a la espera del regreso de Romelu Lukaku. Este juego irá transmitido por la pantalla de Gol Caracol y www.golcaracol.com, a las 8 de la mañana. La previa digital comenzará una hora antes.

Publicidad

Un poco más tarde, los subcampeones del mundo croatas, incapaces de marcar contra los marroquíes (0-0), buscan inaugurar su casillero de triunfos contra Canadá, a las 11:00 a.m.. Todavía sin inspiración, ritmo o creatividad, los compañeros de equipo de Luka Modric deben reactivar la máquina que sorprendió al mundo del fútbol en 2018.

Partidos del 27 de noviembre del Mundial Qatar 2022:

Japón vs Costa Rica

Día: domingo 27 de noviembre.

Estadio: Ahmed bin Ali

Hora inicio del partido: 5:00 a.m.

Transmisión: Directv

Publicidad

Bélgica vs Marruecos

Día: domingo 27 de noviembre.

Estadio: Al Thumama

Hora inicio de la previa: 7:00 a.m. (hora Colombia)

Hora inicio del partido: 8:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com

Croacia vs Canadá

Día: domingo 27 de noviembre.

Estadio: Khalifa

Hora inicio del partido: 11:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: Directv

España vs Alemania

Día: domingo 27 de noviembre.

Estadio: Al Bayt

Horario del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia)

Transmisión Directv