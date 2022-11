Mundial Qatar 2022: partidos hoy 28 de noviembre

El noveno día de Qatar 2022 verá el lunes a Brasil , sin Neymar, intentar conseguir su boleto para los octavos de final ante Suiza, que también ganó en su debut. La 'Seleçao' busca asegurar la primera plaza de la llave G y lo intentará sin su astro, que sufrió un esguince durante el primer partido frente a Serbia (2-0) y no se sabe cuándo volverá.

Los helvéticos, que inclinaron por la mínima a Camerún, han caído en octavos de final en los dos Mundiales anteriores y disponen de una oportunidad para volver a alcanzar esa ronda. Este encuentro irá por la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com

Derrotados en su debut, serbios y cameruneses no tienen margen de error en el primer partido del día (5:00 a.m., horario de nuestro país).

En la llave H, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que dominó el jueves con sufrimiento a Ghana (3-2), choca con Uruguay (a partir de las 2:00 p.m., hora de Colombia), y si vence asegurará su hueco en los octavos. La Celeste de Luis Suárez y Darwin Núñez tuvo un debut fallido contra Corea del Sur (0-0). Este partido será una revancha de los octavos de final del Mundial-2018, en el que los 'charrúas' eliminaron a los 'lusos' por 2-1.

Antes, Corea del Sur, semifinalista en casa en 2002, y Ghana, cuartofinalista en 2010 en Sudáfrica, se verán las caras (8:00 a.m., hora de Colombia) y las 'Estrellas Negras' podrían quedar fuera en caso de derrota. Este encuentro irá por la pantalla del Gol Caracol y www.golcaracol.com

Cuando terminen los partidos del lunes, todas las selecciones participantes en el Mundial habrán disputado ya dos encuentros.

Camerún vs Serbia

Día: lunes 28 de noviembre.

Hora inicio partido: 5:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Janoub.

Transmisión: Directv Sports.

Corea del Sur vs Ghana

Día: lunes 28 de noviembre.

Hora inicio de partido: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 7:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Education City.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Brasil vs Suiza

Día: lunes 28 de noviembre.

Hora inicio de partido: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 11:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: 974.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Portugal vs Uruguay

Día: lunes 28 de noviembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Lusail.

Transmisión: Directv Sports.