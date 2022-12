Mundial Qatar 2022: partidos hoy 3 de diciembre

Argentina-Australia y Países Bajos-Estados Unidos: los dos primeros octavos de final del Mundial Qatar 2022 enfrentan el sábado a dos candidatos al título contra 'outsiders', con Lionel Messi en la recta final de su búsqueda del último gran título que falta a su inmenso palmarés.

La 'Naranja Mecanica' se veraa las caras con los estadounidenses a las 10:00 a.m. (horario de Colombia). Gol Caracol y www.golcaracol.com le llevará este atractivo y decisivo encuentro, correspondiente a los 'octavos', desde las 8 de la mañana, cuando arranque la previa del duelo en el Estadio Internacional Khalifa.

A las 2:00 p.m. (hora de Colombia), la 'albiceleste' buscará su tiquete a cuartos de final contra Australia.

Los argentinos, dos veces campeones del mundo (1978, 1986) y los neerlandeses, tres veces finalistas pero nunca campeones (1974, 1978 y 2010), parten como favoritos, pero este Mundial ya ha dado suficientes sorpresas como para que sus rivales puedan soñar con lograr el pase a cuartos.

Lionel Messi y sus compañeros, sobre todo, ya fueron advertidos en su primer partido en la competición, con una sorprendente derrota contra Arabia Saudita (2-1). La 'albiceleste' encontró después sensaciones y fútbol dominando a México y a Polonia, con idéntico resultado (2-0).

Ese reencuentro con la inspiración les permitió asegurar una primera posición de grupo, que sirvió para evitar en octavos de final a Francia, vigente campeona del mundo. Pero el entrenador Lionel Scaloni busca reducir la presión sobre su selección: "No somos candidatos a nada, no somos favoritos de nada", lanzó tras el último partido en fase de grupos.

Para la 'Oranje', no hay lugar a dudas sobre el objetivo: "Estoy aquí para ser campeón del mundo", sentenció el entrenador Louis van Gaal, que sueña con ofrecer al país de Johan Cruyff y de Marco van Basten este trofeo, que siempre se le ha escapado.

Países Bajos vs. Estados Unidos

Día: sábado 3 de diciembre.

Estadio: Internacional Khalifa.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Argentina vs. Australia

Día: sábado 3 de diciembre.

Estadio: Ahmad bin Ali.

Hora inicio del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv.