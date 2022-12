Mundial Qatar 2022: partidos hoy 4 de diciembre

Kylian Mbappé contra Robert Lewandowski. Francia, vigente campeona del mundo, continuará el domingo (10:00 a.m.) la defensa de su título frente a Polonia, en la segunda jornada de octavos de final del Mundial Qatar 2022. Gol Caracol y www.golcaracol.com le llevará este atractivo y decisivo encuentro, desde las 9 de la mañana, cuando arranque la previa del duelo en el Estadio Al Thumama.

Por su parte, Inglaterra se medirá a Senegal (2:00 p.m.), en un choque inédito.

Tras imponerse en sus dos primeros encuentros de la fase de grupos, contra Australia (4-1) y Dinamarca (2-1), Didier Deschamps y sus pupilos se relajaron ante Túnez. Ya asegurada la clasificación, los 'Bleus' jugaron con los suplentes, sin automatismos, que se tradujo en una derrota ante los 'Águilas de Cartago' (1-0).

Ahora, los franceses deben mostrar una mejor cara frente a un equipo que se apoya en un goleador fuera de lo común, Robert Lewandowski, autor de su primer tanto en la Copa del Mundo contra Arabia Saudita (2-0).

Por su parte, Francia se encomendará a su joven estrella Kylian Mbappé, que ya ha marcado tres veces en este torneo. Punta de lanza de su línea de ataque (con Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé), el atacante del París SG deberá exhibir su destreza para engañar la extrema vigilancia de una defensa polaca que se apoya en el excelente portero Wojciech Szczesny.

El duelo entre Francia y Polonia sólo se produjo una vez en un Mundial, en concreto en el de España-1982. La Polonia de Boniek entonces dominó a la Francia de Tigana (3-2). Sin embargo, en dieciséis enfrentamientos, los 'Bleus' han conseguido ocho victorias frente a tres de los polacos.

En el otro enfrentamiento, Inglaterra con su efectividad (9 goles marcados) se presenta como favorita frente a Senegal, que ganó a Catar (3-1) y a Ecuador (2-1), mientras que perdió en su debut ante Países Bajos (2-0).

Finalista de la última Eurocopa que se disputó en su país, los ingleses deberán, sin embargo, desconfiar de los vigentes campeones de África, que parecen haber digerido bien la ausencia por lesión de su líder, Sadio Mané.

Francia vs Polonia

Día: domingo 4 de diciembre.

Estadio: Al Thumama.

Hora inicio de la previa: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Hora inicio del partido: 10:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Inglaterra vs Senegal

Día: domingo 4 de diciembre.

Estadio: Al Bayt.

Hora inicio del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv.