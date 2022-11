Mundial Qatar 2022: partidos hoy miércoles 23 de noviembre

La jornada comenzará con el encuentro entre Marruecos y Croacia, que contará con la transmisión del Gol Caracol y el www.golcaracol.com desde las 4 de la mañana con la previa digital y una hora después con el inicio del compromiso. Los croatas llegan a Qatar 2022 como el actual finalista de la competencia y con Luka Modric, como principal bastión. Por su parte, los marroquíes buscan dar la sorpresa en un grupo complicado, que tiene también a Bélgica y Canadá.

A segundo turno, llegará la hora de Alemania y Japón, quienes se enfrentarán en el Estadio Internacional Khalifa, desde las 8 de la mañana. Los 'teutones', como siempre, llegan como uno de los candidatos a levantar el trofeo de campeón. Esta vez, no estará Joaquin Low en el banco y en su lugar aparece Hansi Flick. Los 'nipones' quieren volver a acceder a los octavos de final, tal como lo lograron en Rusia 2018, cuando compartieron grupo con la Selección Colombia.

A las 11 de la mañana, las acciones se trasladan al Al Thumama para el partido entre España y Costa Rica. Los 'ticos' tendrán en el banquillo a uno de los únicos colombianos en Qatar 2022, Luis Fernando Suárez. El entrenador antioqueño y sus dirigidos quieren volver a dar el batacazo, así como lo hicieron en Brasil 2014. El escenario es ideal, porque al frente tendrán a los 'ibéricos', adiestrados por Luis Enrique, que con un plantel con muchos juveniles quiere disputar la final el próximo 18 de diciembre.

El juego que cerrará la jornada será entre Bélgica y Cánada y que contará con la transmisión del Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las 2 de la tarde. Los norteamericanos llegan en un momento inmejorable, clasificaron como líderes en la CONCACAF y ese nivel lo esperan plasmar en Qatar, pero en el debut la tarea no será fácil, pues chocarán con los 'Diablos Rojos', unos de los favoritos para el título.

Partidos hoy miércoles 23 de noviembre

Marruecos vs Croacia

Estadio Al Bayt

Horario de transmisión del partido: 5:00 a.m. (hora Colombia)

Horario de inicio de la previa: 4:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión Gol Caracol y www.golcaracol.com

Alemania vs Japón

Estadio: Internacional Khalifa

Horario del partido: 8:00 a.m.

Canal: Directv Sports

España vs Costa Rica

Estadio: Al Thumama

Horario: 11:00 a.m.

Canal: Directv Sports

Bélgica vs Canadá

Estadio Ahmad Bin Ali

Horario de transmisión del partido: 2:00 p.m. (hora Colombia)

Horario de inicio de la previa: 1:00 p.m. (hora Colombia)

Transmisión Gol Caracol y www.golcaracol.com