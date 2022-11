Mundial Qatar 2022: ¿Por qué le dicen la 'Scaloneta' a la Selección Argentina?

La 'Albiceleste' es ahora también la 'Scaloneta', una especie de furgoneta simbólica con Lionel Scaloni al volante. El apodo se ha ido popularizando y llega con mucha fuerza al Mundial de Qatar , donde Argentina es uno de los grandes favoritos.

Existen distintas teorías sobre qué momento es el que supuso su impulso definitivo, pero la prensa argentina apunta a que todo tomó fuerza en la Copa América de Brasil en 2021, donde la Albiceleste terminó poniendo fin a una sequía de 28 años sin títulos.

Después de ganar 3-0 a Ecuador en Goiania, en cuartos de final, en las redes sociales se hizo viral un meme en el que Scaloni conducía una furgoneta, con Messi a su lado y el resto del equipo detrás, con Ángel Di María en la segunda fila. El vehículo estaba decorado con los colores nacionales albicelestes y en su parte superior estaba escrito "La Scaloneta".

El título en la Copa América, el logrado este año en la Finalissima entre los campeones de Europa y Sudamérica, y la racha como invicto -que se eleva a 36 partidos seguidos sin perder- no ha hecho sino engrandecer la idea de esa furgoneta conducida por Scaloni, un técnico que en un primer momento generaba reservas entre los aficionados y que finalmente ha ido haciendo que la gente se suba a su proyecto.

El periodista Rodolfo 'Gringo' Cingolani ha reclamado ser el creador del sobrenombre y en una emisión de TyC Sports en noviembre del pasado año aludió a ello en una conversación con el propio Scaloni.

"Gracias si fuiste vos el que puso el apodo. Lo único, que me hinchan tanto los huevos con eso, que por momentos me pone hasta nervioso", le respondió entonces el seleccionador en tono distendido.

"Me pone incómodo"

En marzo de este año, Scaloni se mostró en una conferencia de prensa menos partidario de usar "Scaloneta" como alternativa a "Albiceleste".

"Me pone incómodo cuando hablan de la Scaloneta. Yo agradezco mucho el cariño y el amor que le tienen a la selección. Y si a la gente le divierte el término, está bien. No puedo frenarlo. Pero el concepto me incomoda", admitió.

La tendencia de hacer un juego de palabras con el apellido del entrenador de esta forma tiene precedentes.

En 2014, en el inicio de su exitosa etapa al frente de River Plate, en la prensa y entre los hinchas se llegó a usar puntualmente "La Gallardeta", aunque sin aproximarse ni de lejos a la repercusión que tiene ahora la Scaloneta.

Más recientemente y fuera de Argentina, en España se usó "La Xavineta" para hablar del proyecto de Xavi Hernández al frente del FC Barcelona, al que llegó a finales de 2021.

"La Xavineta sigue con su vuelo", es enorgullecía el Barça en su Twitter oficial, haciéndose también eco de ese sobrenombre, que tampoco consiguió el gran impacto que sí tuvo el caso de Scaloni.