Mundial Qatar 2022: preocupación en Inglaterra, a pocos días de los cuartos de final contra Francia

El centrocampista de Inglaterra Declan Rice no entrenó este miércoles con sus compañeros, a tres días del partido de cuartos de final del Mundial Qatar2022 contra Francia, constató la AFP.

El jugador está enfermo, dijo el entorno de la selección, sin precisar la naturaleza o gravedad de sus síntomas.

El delantero suplente Callum Wilson también continúa recuperándose de una "fatiga muscular ligera" y sigue un tratamiento específico.

Rice, de 23 años, es una pieza fundamental en el centro del campo de Inglaterra, donde ejerce principalmente como recuperador, aunque también da el primer impulso ofensivo por su precisión a la hora de pasar.

Junto a Jordan Henderson y la perla Jude Bellingham, el futbolista del West Ham ha desempeñado un papel clave en los triunfos ingleses sobre Gales (3-0 en la última fecha de la fase de grupos) y Senegal (mismo resultado, por los octavos de final).

Su ausencia sería muy perjudicial para los 'Three Lions' y su seleccionador, Gareth Southgate, quien no cuenta con un verdadero sustituto: Mason Mount o Kalvin Phillips son jugadores más ofensivos y Conor Gallagher, con cuatro internacionalidades, parece demasiado inexperto.

Inglaterra ya ha perdido al defensa Ben White, de vuelta al país hace una semana por un problema familiar, y al atacante Raheem Sterling, que también regresó a Inglaterra luego de un robo en su casa en el sur de Londres.

Al contrario de lo que dijeron las primeras informaciones de la prensa británica, su familia no estaba en la casa y no estuvo en presencia de hombres armados, pero el jugador, quien todavía no ha decidido si volverá a Catar para lo que queda de torneo, quería asegurarse de que estuvieran seguros en su ausencia.

Inglaterra cuenta en estos momentos, por tanto, con 22 jugadores aptos.

El enfrentamiento más reciente entre Francia e Inglaterra, fue en el año 2017, más exactamente el 13 de junio, ese encuentro se disputó en el Stade de France en la ciudad de París. El resultado fue de 3-2 a favor del equipo ‘Galo’, en un escenario que tuvo aproximadamente 80 mil espectadores.