Mundial Qatar 2022: primera polémica e intervención del VAR, en el partido Qatar vs Ecuador

Rodó el balón en el Mundial Qatar 2022 . Este domingo 20 de noviembre, se abrió el telón con el partido Qatar vs Ecuador , en el estadio Al Khor. Allí, millones de miradas en el mundo se centraron para no perderse ni un solo detalle de lo que pasaba. Y es que lo que genera una cita orbital no tiene comparación alguna.

El encuentro empezó frenético, con emociones en ambas áreas. Eso sí, el que más se acercó fue el cuadro sudamericano, hasta el punto de que, al minuto tres, se inflaron las redes, en lo que era el 1-0 parcial, a favor de los dirigidos por Gustavo Alfaro. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que, de inmediato, se anuló.

Acción de gol anulada para Ecuador frente a Qatar en el duelo inaugural del Mundial de Qatar 2022 AFP

En su primera intervención en esta cita orbital, el VAR dijo presente y tras revisar la jugada, se decretó que hubo fuera de lugar, justo en el momento en el que se ejecutó el centro de pelota quieta. Fue así como todo volvió como al inicio, 0-0, pero no fue impedimento para que se desatara la polémica entre los hinchas.