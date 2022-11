Mundial Qatar 2022: programación de partidos para este lunes 21 de noviembre

Este domingo comenzó la fiesta del fútbol con el Mundial de Qatar 2022 con el encuentro entre el seleccionado local y Ecuador. Al final, la victoria fue para los sudamericanos, quienes se impusieron por 0-2, con una brillante actuación de Enner Valencia, que anotó un doblete.

Pero las acciones no paran y este lunes se disputarán tres partidos en la Copa del Mundo. A primer turno, Inglaterra hará su debut frente a Irán, en las acciones del Grupo B. Los dirigidos por Gareth Southgate llegan como una de las favoritas para quedarse con el título, a pesar de la juventud que tiene en su plantel. Al frente estará el combinado iraní, que tiene un 'viejo conocido' para los aficionados colombianos: Carlos Queiroz. ¿Darán la sorpresa los asiáticos o los 'three lions' comenzarán con el 'pie derecho'?

Posteriormente, Senegal y Países Bajos completarán la primera fecha del grupo A. Después de la victoria de Ecuador, ambos conjuntos tienen la necesidad de sumar de a tres, para no empezar a ceder terreno. La 'naranja mecánica' tendrá a Louis Van Gaal, nuevamente, en el banquillo. Los africanos no contarán con su gran figura, Sadio Mané, quien no pudo recuperarse de una lesión que lo tuvo en vilo, hasta el último momento. A pesar de la espera, el atacante del Bayern Múnich no entró en la convocatoria. Este partido contará con la transmisión de Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Para cerrar la programación del lunes, Estados Unidos llegará al Ahmad bin Ali Stadium para enfrentar a Gales. Los norteamericanos buscan acceder a los octavos de final y para eso, será importante empezar con los tres puntos en el bolsillo. La tarea no será sencilla, pues al frente está Gales. Un asistente no habitual, que espera dar la sorpresa, de la mano de Gareth Bale. Este partido contará con la transmisión de Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Recuerde que en el portal de www.golcaracol.com también contaremos con la mejor previa en los encuentros de Senegal vs. Países Bajos y Estados Unidos vs. Gales, con los periodistas Ana María Navarrete y Daiel Pérez.

Programación para el lunes 21 de noviembre en el Mundial Qatar 2022:

INGLATERRA VS. IRÁN

Día: lunes 21 de noviembre.

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Internacional Khalifa.

Transmisión: Directv Sports.

SENEGAL VS. PAÍSES BAJOS

Día: lunes 21 de noviembre.

Hora de inicio de partido: 11:00 a.m. (hora colombiana).

Hora de inicio de previa digital: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Thumama

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

ESTADOS UNIDOS VS. GALES

Día: lunes 21 de noviembre.

Hora de inicio de partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Hora de inicio de previa digital: 1:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Rayyan Stadium

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.