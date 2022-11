Mundial Qatar 2022: programación de partidos para este martes 22 de noviembre

Este martes se disputará el tercer día de competencia en el Mundial de Qatar 2022, luego de las victoria de Inglaterra y Países Bajos; y el empate entre Estados Unidos y Gales de este lunes. Emocionantes juegos y el debut de selecciones llamadas a figurar como Argentina y Francia.

Todos a madrugar a ver el debut de Lionel Messi y sus amigos. Quizá, una de las selecciones que más ha generado expectativa en esta Copa del Mundo, realiza su primera presentación frente a Arabia Saudita. El estadio Lusail también albergará su primer compromiso. La 'Scaloneta' espera empezar con todo en Qatar 2022 y usted lo podrá disfrutar por la pantalla de Gol Caracol y www.golcaracol.com, desde las 5 a.m., y una hora antes del inicio, conéctese con la previa digital.

En el segundo turno está uno de los equipos que espera dar la sorpresa en esta cita orbital. Dinamarca, liderados por Christian Eriksen, espera conseguir los tres puntos frente a Túnez. Los daneses vienen de hacer una buena presentación en la Eurocopa del año pasado y ese mismo nivel lo quieren plasmar en el Mundial, para clasificar a la segunda fase. Este juego se podrá vivir a partir de las 8 de la mañana.

El partido que cierra la acción de la primera fecha en el Grupo C será entre México y Polonia, desde las 10:00 de la mañana con la previa digital y una hora después (11:00 a.m.) con el partido en el Estadio 974. Los 'manitos' llegan con la ilusión de poder disputar el añorado quinto partido en Qatar 2022 y para eso, deberán superar la fase de grupos. La tarea es complicada, porque al frente está la Polonia de Robert Lewandowski, quienes quieren revancha tras la floja presentación en Rusia 2018.

La jornada del martes finalizará con el estreno de la actual campeona del mundo, Francia. Los de Didier Deschamps se medirán frente a Australia, con una baja sensible como la de Karim Benzema, quien a última hora no pudo integrar el equipo francés por una lesión. Desde las 2 de la tarde, se disputará el juego.

Programación de partidos para este martes 22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudita

Día: martes 22 de noviembre.

Hora inicio de la previa: 4:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio del partido: 5:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Lusail

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Dinamarca vs. Túnez

Día: martes 22 de noviembre.

Hora inicio partido: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Transmisión: Directv Sports.

México vs. Polonia

Día: martes 22 de noviembre.

Hora inicio partido: 11:00 a.m. (hora colombiana).

Hora inicio previa digital: 10:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: 974.

Transmisión: Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Francia vs. Australia

Día: martes 22 de noviembre.

Hora inicio partido: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Al Wakrah

Transmisión: Directv Sports.