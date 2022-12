Mundial Qatar 2022: Salvador Bilardo anunció hace varios años lo que se vendría para Marruecos

El Mundial Qatar 2022 ha dejado varias emociones y para algunos varias sorpresas. Nos encontramos a escasas horas de que inicien las semifinales del certamen orbital, en el que si bien se encuentran dos fuertes candidatos, como Francia y Argentina, también está la Selección de Marruecos, que se ha presentado como la gran revelación de la Copa del Mundo.

Si bien para muchos el seleccionado africano fue una completa sorpresa, ya que más de uno daban a los 'leones del atlas' como uno de los eliminados de la fase de grupos, han logrado demostrar que son un equipo fuerte y que incluso puede llegar a quedarse con el título. En las redes sociales trascendió un increíble video de Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo con la 'albiceleste', quien hace aproximadamente 50 años había advertido para un programa de televisión que el futuro del fútbol estaba en el país del norte de África.

"Son despiertos. Lo dije en el 75 cuando fuimos a jugar una Copa Mohammed a Marruecos: acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica... la gente todavía juega. Acabo de recorrer Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorres el interior y sí, en el centro del país. Recorres Europa, por ejemplo Italia, no se juega; vas a Alemania... no hay. No hay lugar. En África juegan en todos lados. África tiene países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan. Es bueno porque tienen técnica", afirmó Bilardo.

#EDLP || Me voy a morir sin poder entender lo adelantado que estaba Carlos Salvador Bilardo .

“ El futuro del fútbol está en Marruecos ” 😧👏 pic.twitter.com/8muywtiiXu — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) December 11, 2022

Y es que estas palabras cogen mayor revuelo ahora que el seleccionado marroquí está instalado entre los cuatro mejores del Mundial Qatar 2022, demostrando además buen fútbol y que no ha sido por obra y gracia de la casualidad.

Recordemos que la Selección de Marruecos no solo avanzó de la fase de grupos, sino que fue la primera de su grupo, por encima de Croacia (también semifinalista), y de Bélgica (que venía de quedar tercera en Rusia 2018); además, en los octavos de final dejó en el camino a una de las favoritas, la Selección de España, a la cual venció en la tanda de penaltis; y cómo si fuera poco, en los 'cuartos' superó a la Selección de Portugal, que venía de golear 6-1 a Suiza, en la instancia previa.

Celebración de Marruecos luego de eliminar a España del Mundial Qatar 2022 AFP

Con estas victorias, los 'leones del atlas' se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar la semifinal de un Mundial masculino de mayores, y ahora sueñan con seguir haciendo historia, ahora frente a Francia, su rival en semifinales.