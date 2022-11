Mundial Qatar 2022: Thomas Meunier hubiera considerado "hipócrita" no acudir al certamen con Bélgica

El belga Thomas Meunier dijo que hubiera sido “muy hipócrita” por su parte no acudir al Mundial de Qatar 2022 ya que estuvo cuatro años jugando en el PSG, dirigido por cataríes, y aseguró que “nunca” fue “influido políticamente” por estos.

Unas declaraciones que llegaron después de que su propia selección y las de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales renunciaran a portar el brazalete "One Love" porque la FIFA amenazó con la imposición de sanciones deportivas, según comunicaron dichas federaciones este lunes.

“Personalmente, no pensé en no participar en la Copa del Mundo. Yo mismo jugué cuatro años en el PSG, dirigido por cataríes. Habría sido muy hipócrita no venir al Mundial. En París, nunca fui influenciado políticamente”, dijo en rueda de prensa.

"Es una pena que no esté permitido. Conocemos las reglas y debemos aceptar que difieren de las nuestras. No hay nada que podamos hacer al respecto, ni siquiera como jugadores. Ahora solo podemos representar a Bélgica de la mejor manera posible”, amplió.

Además, según pudo saber EFE de fuentes de la concentración de Bélgica, la selección que dirige el español Roberto Martínez jugará sus tres partidos de la fase de grupos con su primera equipación, de color rojo, ya que en la segunda de color blanco, que incluye colores arcoíris inspirados en los fuegos artificiales del icónico festival de música Tomorrowland, tiene en el cuello la palabra “love”.

Esta camiseta se creó para “simbolizar los valores de diversidad, igualdad e inclusión”, según se dijo en su presentación, y, finalmente, no será usada durante la primera fase.

“Sorprendió a todos. Es una pena porque fue una gran acción contra todas las formas de discriminación y porque sigue siendo un problema mundial. Pero, como jugadores, solo podemos aceptar esta decisión y centrarnos en el fútbol. No hay mucho más que podamos hacer”, dijo Tielemans sobre el hecho de que su capitán Eden Hazard no pueda portar el brazalete “One Love”.

En el plano deportivo, el centrocampista del Leicester evitó responder sobre su futuro, en el aire porque acaba contrato con los ‘foxes’ el 30 de junio de 2023 y no ha renovado.

“No ha cambiado nada. No pienso en eso ahora. Solo trato de ser el mejor futbolista posible aquí y ayudar a Bélgica tanto como sea posible”, dijo.

El carrilero derecho Thomas Meunier aseguró que estará disponible para el partido de debut de Bélgica del miércoles contra Canadá (22:00 hora local, -2 CET).

"Ayer entrené de forma individual con Lukaku y tenía cita en el hospital para un escáner del pómulo. Solo para comprobar que todo está bien. La evolución es positiva. Eso ya no es un problema", comentó, y aseguró que, en caso de jugar, lo hará con máscara en los primeros partidos.