Mundial Qatar 2022: un estudio predice una probable final, con figuras de gran nivel cara a cara

A pocos días de iniciar el Mundial de Qatar 2022, las expectativas frente al certamen orbital son gigantes, siendo muchos los condimentos que le dan valor a esta competencia, por encima de las demás.

Uno de los hechos más importantes de esta edición mundialista, es la posible despedida de las dos más grandes figuras del fútbol en esta competencia, que por más de 15 años han llevado el deporte rey a otro nivel de juego y marketing.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo debutaron en la Copa del Mundo de 2006, en Alemania, donde ninguno de los dos logró conseguir el pase al último partido. De ahí en adelante, ambos han disputado 3 ediciones más, buscando completar su quinta a nivel personal en este 2022.

Previo al certamen mundialista, se realizó la investigación ‘The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup’, que fue retomada por la revista ‘Four Four Two’, donde se prevé una final entre Argentina y Portugal, siendo este el mejor escenario para culminar la participación de esta competencia, de los dos máximos ganadores del Balón de Oro, en la historia del fútbol.

Según el estudio, el ganador entre los dos sería Argentina, por lo que, en ese hipotético caso, la ‘Pulga’ se coronaría campeón del mundo, después de quedar a un paso en 2014, donde llegaron a la final, pero cayeron frente a Alemania en tiempo extra.

El estudio recolectó estadísticas de los jugadores en la vida real y en el videojuego FIFA, además de una muestra sobre los 192 partidos de fase de grupos y las 64 rondas de eliminatoria en los últimos cinco mundiales.

En base a eso, la investigadora BCA Research, afirmó: “¿Cuánta confianza tenemos en nuestra elección del ganador del Mundial? Si bien estamos contentos con nuestra elección, Argentina enfrentará muchos partidos cerrados a lo largo de la etapa eliminatoria y la final será prácticamente un sorteo”.

La investigación determinó que la probabilidad para que la final entre Argentina y Portugal se defina desde los penales, es alta, siendo los dirigidos por Lionel Scaloni superiores en la estadística, pues a lo largo de la historia de los Mundiales han ganado cuatro de sus cinco tandas de penales, con un 77% de éxito en los tiros.

Mientras que Portugal solo ha disputado una ronda. Fue en 2006 y cayó ante Inglaterra, con una tasa de conversión desde los once pasos del 60%, afirmó el estudio de 'Four Four Two'