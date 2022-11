Mundial Qatar 2022: Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO en Gol Caracol y www.golcaracol.com

Con pies de plomo, advertido por el revolcón histórico que sufrió la favorita Argentina, y pendiente de si finalmente se topa con Son Heung-min, Uruguay debuta el jueves ante la incómoda Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022.

"Lo más importante es el primer partido", afirmó el entrenador charrúa Diego Alonso, que no ha dado pista alguna de la oncena que sacará al campo del estadio Education City desde las 8 de mañana en la apertura del Grupo H y que contará con la transmisión del Gol Caracol y www.golcaracol.com . Además, una hora antes del partido, tendremos la previa digital.

Y este primer duelo puede señalar el camino futuro de la Celeste en el Mundial, según el volante Lucas Torreira: "es clave para ver si vamos a tener un gran Mundial o un mal Mundial".

Para el volante del Galatasaray turco, de 26 años, a Uruguay le tocó un "debut complicado, ante un rival muy agresivo" al que de ninguna manera hay que subestimar porque "todas las selecciones que están acá son competitivas".

Todos vienen acá a ganar, prosiguió Torreira, y ahí "vemos el caso de Arabia Saudita, que hizo un gran partido y le ganó a una de las favoritas, como es Argentina", este martes 2-1 en el primer gran golpe de Catar-2022.

Por su parte, el defensa Sebastián Coates advirtió que el estreno "siempre es el partido más difícil, el que cuesta más".

Para la Celeste nunca ha sido fácil debutar en un Mundial y de hecho en Rusia-2018, cuando venció a Egipto por 1-0 con gol en la hora de Josema Giménez, cortó una racha de 48 años sin victorias en su debut, ya que la anterior había sido en México-1970 frente a Israel por 2-0.

Coates, capitán del Sporting de Portugal y miembro de la selección uruguaya desde 2011, podría ser titular junto a Josema Giménez en el centro de la zaga, aunque Diego Alonso no ha soltado prenda sobre la oncena titular.

"El primer partido es el primer objetivo" y Corea del Sur "es una selección muy fuerte, por algo está en la Copa del Mundo", aseguró por su parte Darwin Núñez, que junto al Pistolero Luis Suárez formarían la dupla atacante.

"Queremos llegar lejos, nuestro objetivo es ganar la Copa del Mundo, pero, como dije, empezamos con el primer partido con Corea y tenemos que pensar en eso", agregó Darwin.

El delantero de los Reds, de 23 años, va camino a convertirse en el sucesor de los históricos Suárez y Edinson Cavani, que con 35 años cada uno afrontan su cuarto y último Mundial.

Uruguay vs Corea del Sur

Estadio: Education City

Inicio previa digital: 7:00 a.m. (hora colombiana

Inicio partido: 8:00 a.m. (hora Colombia)

Transmisión Gol Caracol y www.golcaracol.com