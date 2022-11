Mundial Qatar 2022: Virgil Van Dijk no olvida a los trabajadores inmigrantes y tuvo un gran gesto

Los jugadores de Países Bajos se reunieron e intercambiaron algunos toques con los trabajadores inmigrantes seleccionados por la organización del Mundial de Catar, este jueves en Doha, para mostrar que no están "ciegos y sordos" sobre las condiciones laborales, según su capitán Virgil van Dijk.

"Obviamente, no somos ciegos y sordos, vemos las noticias sobre lo que está pasando. Para nosotros, es positivo formarse una opinión y conocer a la gente. No es simple, pero era importante para nosotros", subrayó el defensa neerlandés al final del encuentro.

Una veintena de trabajadores inmigrantes, congregados en el marco de un programa supervisado por los organizadores cataríes, se vieron con los futbolistas al final del entrenamiento, en la universidad de Doha. Los pupilos de Louis van Gaal los saludaron, hablaron con ellos y se hicieron selfies ante los objetivos de la prensa.

Luego, se organizaron pequeños encuentros entre las estrellas neerlandesas y los invitados del día.

"Personalmente, me hubiera gustado conocerlos sin las cámaras. Pero, estuvo bien hacerlo (...) no tuvimos mucho tiempo para hablar", señaló Van Dijk, también estrella del Liverpool.

Catar fue objeto de críticas por el trato que reciben los trabajadores inmigrantes empleados en las obras del Mundial.

De manera oficial, se han producido tres muertes en los ochos estadios del campeonato. Pero, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó que 50 trabajadores habían perdido la vida en accidentes de trabajo en 2020 y otros 500 resultaron heridos de gravedad. Sin embargo, el organismo internacional señala deficiencias en el sistema de censo e indica que su número podría ser más elevado.

A principios de noviembre, la federación neerlandesa hizo un llamamiento al respecto. "Tras la Copa del Mundo, la Federación quiere estar orgullosa de dos cosas: el resultado del equipo nacional neerlandés en el terreno de juego y la mejora sostenible de la situación de los trabajadores inmigrantes en Catar", afirmó su secretario general, Gijs de Jong, en un comunicado de prensa.

Inglaterra también se encontró con una delegación de trabajadores inmigrantes dentro del mismo programa.

Según la FIFA, las selecciones de Estados Unidos y Argentina harán lo propio durante la competición, que comenzará el domingo.

¿Cuándo son los partidos de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022?

Los neerlandeses debutarán con Senegal el lunes 21 de noviembre desde las 11:00 AM (hora Colombia); posteriormente se medirán con Ecuador el viernes 25 de noviembre desde las 11:00 AM (hora Colombia) y finalizarán su participación en la fase de grupos el martes 29 de noviembre, desde las 10:00 AM (hora Colombia) frente a Qatar.