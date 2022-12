Mundial Qatar: así vivieron los jugadores de Croacia la entrega de las medallas por el tercer lugar

La Selección de Croacia recibió este sábado sobre el césped del estadio Internacional Jalifa, en el que venció a Marruecos (2-1), la medalla de bronce, la segunda de su historia, que la acredita como la tercera mejor selección de Qatar 2022.

Una ceremonia en la que no estuvieron presentes los integrantes de la selección marroquí, quienes, tras mostrar su enfado con el árbitro catarí, Abdulrahman Al Jassim, por sus decisiones durante el partido, llegando a empujarle y con Achraf Hakimi aplaudiéndole irónicamente, abandonaron el terreno de juego.

Lo hicieron a la vez que se montaba un escenario improvisado sobre el césped, con el logo del Mundial de Qatar 2022 y la silueta del estadio sobre el que, encabezados por Luka Modric y de la mano de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recogieron su medalla, éxito que posteriormente celebraron con sus compañeros y familiares.

La conseguida en Qatar 2022 es la segunda medalla de bronce que logra Croacia en su corta historia en los Mundiales, tras la que ganó en Francia 1998, en su primera participación. Además, en Rusia 2018 fue subcampeona.

El equipo arbitral, encabezado por el local Abdulrahman Al Jassim, también recibió una medalla de bronce, entre los silbidos de la afición marroquí, mayoritaria en las gradas del estadio Internacional Jalifa.

Josko Gvardiol, central de Croacia, celebrando su gol contra Marruecos en el Mundial Qatar 2022. /AFP

Declaraciones de los jugadores de Croacia, tras el tercer puesto

Josko Gvardiol, central del RB Leipzig alemán, afirmó que no le interesa una recompensa individual como, por ejemplo, ser declarado mejor jugador joven del Mundial, porque se queda con el tercer puesto obtenido por la selección de Croacia.

"No me he interesado por esta recompensa. He ganado el bronce y con eso me sirve. Si me lo dan, perfecto. Estaré feliz también si no me lo dan", dijo en conferencia de prensa tras ser elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto.

Gvardiol aseguró que el duelo contra Argentina, en el que Lionel Messi protagonizó ante él una de las jugadas más determinantes del partido, que acabó con el tercer tanto de la 'albiceleste', estaba olvidado.

"Hemos regresado, sabíamos que teníamos que estar concentrados y merecer la tercera plaza. Estamos felices de regresar con el tercer puesto", comentó el central balcánico, autor del primer tanto frente a Marruecos.