Neymar: "El Mundial es hermoso y era para Brasil, todavía duele mucho la derrota frente a Croacia"

Todavía existen reacciones acerca de la sorpresiva eliminación de la Selección de Brasil, a manos del combinado de Croacia, en un partido que fue válido por los cuartos de final del mundial Qatar 2022. El resultado fue de 1-1, ambas anotaciones ocurrieron en el tiempo extra. La definición desde los penaltis fue a favor de los europeos por 4-2.

En medio de todo ese sentimiento de dolor por la derrota, Neymar, la máxima figura de la ‘canarinha’, se expresó en sus redes sociales acerca de la eliminación de la Copa del Mundo y aprovechó para describir los sentimientos que tiene el futbolista del PSG luego de este hecho.

"En suelo brasileño... Todavía duele mucho la pérdida, estábamos tan cerca, tan cerca. Desafortunadamente o afortunadamente todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte pero me duelen mucho y aún no estoy acostumbrado", expresó el ‘10’.

Sin embargo, ‘Ney’, envió un mensaje de reflexión frente a las adversidades y al mismo tiempo, agradeció a toda la afición brasilera que los apoyo en todos los rincones del mundo. “De todos modos, tenemos que seguir adelante... la vida sigue adelante, aunque duela y el dolor tarde en sanar, tenemos que seguir adelante. Una vez más quiero agradecer al pueblo brasileño su apoyo y afecto. Escuchar de ti que luchamos, entregado hasta el final reconforta un poco de nuestro dolor”.

"Gracias Qatar por todo. La copa era hermosa y ella tenía que ser de Brasil para coronarlo todo, pero por el destino de Dios no lo fue. Seguimos... Ahora es apagar la llave, aprovechar a familiares y amigos, recargar energías porque lidiar con esta derrota será muy difícil, aún me duele MUCHO! FE”, finalizó con este mensaje en sus redes sociales.

Brasil era, en la antesala del Mundial Qatar 2022, uno de los principales equipos para coronarse con esta cita orbital en desarrollo. Venía mostrando un fútbol que lo acercaba a ese objetivo, tenía un excelente plantel de jugadores, la mayoría de ellos ubicados en los mejores clubes del mundo. Infortunadamente, para los intereses de la ‘Canarinha’, Croacia se apareció en el camino y dio un ‘batacazo’, dando las razones por las cuales el conjunto croata es el actual subcampeón del mundo.

Por el momento, el cinco veces campeón del mundo deberá esperar más tiempo para lograr su ‘sexta estrella’ y sus próximos objetivos serán la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Vea la publicación de Neymar en sus redes sociales