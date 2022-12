Neymar sobre su futuro con Brasil: "No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada"

Este viernes 9 de diciembre, la selección de Brasil midió fuerzas contra Croacia , por los octavos de final de Qatar 2022 , con la intención de seguir avanzando en la competencia y conseguir el sexto título mundial, que desde 2006 ha sido esquivo para la 'canarinha'.

Frente a un conjunto europeo cerrado y muy aplicado en conceptos de marcaje, los dirigidos por ‘Tite’ no lograron acercarse con la profundidad y poderío de los partidos pasados, siendo el arquero de Croacia: Dominik Livaković, el encargado de mantener el cero, cuando Neymar y compañía superaban la barrera en defensa.

El empate a cero durante los 90 minutos, llevo al partido a la prórroga, donde los sudamericanos pegaron en los primeros 15, pero, a los 116, los croatas volvieron a poner la paridad dentro del marcador, llevando el pase a las semifinales a los doce pasos, donde la actual subcampeona del mundo, llegaba con ventaja en esta definición, siendo cuatro veces en su historia las que había disputado llaves de esa manera y siendo justamente las mismas cuatro, cuando salió vencedor.

Contra Brasil no fue la excepción, y luego de cuatro tiros, Croacia clasificó a la siguiente ronda, dejando un resultado final de 1-1 y 4-2, en los penaltis.

Post eliminación, Neymar se refirió sobre la derrota, haciendo énfasis en su futuro con la 'canarinha', donde no garantizó que vaya a disputar el próximo Mundial en 2026, pero a la vez, tampoco le cerró "las puertas".

"La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada", dijo en zona mixta tras el encuentro un Neymar que lloró desconsolado sobre el terreno de juego tras consumarse la eliminación de Brasil, y también tras atender a los periodistas.

"Sinceramente, no sé. Mucho en lo que pensar ahora, en lo que razonar. No quiero decir nada en este momento. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para la selección. No cierro las puertas, no digo al 100% que voy a volver, por eso quiero pensar un poco más en todo esto", incidió.

Para Neymar "es difícil asimilar todo lo que está pasando, parece que es una pesadilla". "No puedo creer lo que está pasando. Ahora toca ir con la familia, abrazar a las personas más cercanas que puedan brindar consuelo".

"Esta derrota dolerá durante mucho tiempo. Por eso es tan triste. Quiero agradecer a la afición su apoyo, cariño y respeto de todos los compañeros. Decir que lamentablemente no logramos nuestros sueños, pero eso es el fútbol", agregó.